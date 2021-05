De 'Fast & Furious 9' a 'El escuadrón suicida': las películas que esperamos ver pronto en los cines

¿Tendremos la oportunidad de ver Fast & Furious 9, Viuda Negra o la nueva versión de Escuadrón suicida en cines? La desescalada de las restricciones a causa de la pandemia abren las puertas a que las salas puedan contar con más superproducciones y películas con las que atraer otra vez al público. Pero estos tiempos de coronavirus han coincidido con el auge de las plataformas de streaming.

Ya no se trata solo de Netflix, los grandes estudios han puesto su mirada en esta nueva ventana de exhibición, prácticamente sin intermediarios, que permite llegar a un número de espectadores muchísimo mayor y obtener grandes beneficios en pocas semanas. Los estrenos online han sido la salvación para dar salida a estrenos que iban posponiéndose, también una forma de ingresar dinero en momentos de tantas pérdidas económicas.

Y ocurre cuando apenas hace cuatro años el debate y la polémica saltaba en el Festival de Cannes con la inclusión de producciones de Netflix, The Meyerowitz Stories de Noah Baumbach o Okja del oscarizado Bong Joon-ho, películas que en principio no pasarían por el circuito tradicional de distribución en los cines. Hoy contar con ellas y los estrenos online es una realidad asumida. Incluso otros servicios de streaming como Apple+ o Amazon Prime Video pujan por adquirir grandes producciones por ingentes cantidades de dinero.

Sea como sea, directamente en la pequeña o en la gran pantalla, en la época poscovid uno de los cambios seguros que tendremos será que el plazo de tiempo de exhibición entre ventanas, de los cines a las diversas plataformas virtuales, va a acortarse a 45 o 30 días. Incluso puede que a una semana (Netflix ya lo ha hecho con algunas de sus producciones más esperadas) o ya veremos si solo un fin de semana, a modo de preestreno en la gran pantalla.

'Tiempo' de Shyamalan Universal

Paramount, Sony y Universal. Paramount apuesta por los cines con estrenos pendientes como Un lugar tranquilo 2, y más adelante Top Gun: Maverick o Misión Imposible 7, y ya ha anunciado que a su servicio de Paramount+ (disponible desde marzo en Estados Unidos) llegarían 45 días después.

Lo mismo hará Universal con Fast & Furius 9, La purga infinita o Tiempo de M. Night Shyamalan. Mientras que Sony hará lo propio con títulos como Peter Rabbit 2 este mismo verano, y Sin tiempo para morir (ahora con los derechos en manos de Amazon tras la compra de MGM) o Venom 2 llegarán a los cines a principios de octubre.

Warner Bros. Provocó un auténtico terremoto cuando en diciembre pasado anunció que estrenaría todas sus películas a la vez en cines y su plataforma de HBO Max, y esto incluía títulos como Matrix 4, Dune, El escuadrón suicida o Expediente Warren: Obligado por el demonio.

Y así ha sido de momento en Estados Unidos, por ejemplo con Godzilla vs. Kong, Tom y Jerry o Mortal Kombat, pero no en España donde aún no está disponible su servicio de streaming (aunque podría llegar a finales de año).

'Viuda Negra' Disney-Marvel

Disney. Antes de la irrupción de la pandemia, Disney dominaba las taquillas gracias a su alianza con los superhéroes de Marvel, sus nuevas adaptaciones de clásicos de la animación en acción real, la saga Star Wars o las producciones de Pixar. Lideraba el mercado de los estrenos en la gran pantalla y quizás por ello ahora está probando todas las opciones posibles, y siempre contando con su flamante plataforma de Disney+.

Mulán se estrenó el pasado septiembre directamente en streaming, con Acceso Premium y coste adicional de 21,99 euros. La producción de Pixar Soul el Día de Navidad dentro del catálogo estándar, sin precio adicional. Y lo mismo planea con Luca, el próximo 18 de junio. Una decisión que, por cierto, no ha sentado muy bien a los trabajadores de Pixar al considerar que deberían poder verse antes en la gran pantalla, pero sobre todo porque consideran que se les quita valor a su trabajo al estar disponibles en la librería de Disney+ sin coste adicional.

En cuanto a la aventura estilo Indiana Jones, mezclando aventuras y comedia, de Jungle Cruise con Emily Blunt y Dwayne Johnson (y con estreno pospuesto desde hace un año), finalmente llegará a finales de julio simultáneamente en cines y streaming. La misma estrategia que seguirán, próximamente, la Cruella de Emma Stone y también Viuda Negra.

En cambio, Free Guy y Shang-Chi y la leyenda de los diez anillos, según han anunciado, primero llegarán a los cines y, 45 días después, a Disney Plus.

CALENDARIO DE PRÓXIMOS ESTRENOS

Cruella. El live-action de la malvada de 101 Dálmatas. Se estrena el 28 de mayo en cines y Disney+ a través de Acceso Premium y coste adicional.

Expediente Warren: Obligado por el demonio (Warner). Sobre un caso de posesión demoniaca en los años 80. 4 de junio en cines.

'Expediente Warren: Obligado por el demonio' Warner Bros.

El otro guardaespaldas 2 (Vértice cine). Ryan Reynolds, Samuel L. Jackson y Salma Hayek repiten con su fórmula de acción y comedia. 16 de junio en cines.

Un lugar tranquilo 2 (Paramount). Emily Blunt también protagoniza la secuela, entre el thriller de terror y la ciencia-ficción. 18 de junio en cines.

Fast & Furious 9 (Universal). Dom Toretto y su "familia" intentando desbaratar un complot a escala mundial. 2 de julio.

Viuda Negra (Disney). La primera aventura en solitario de Natasha Romanoff. 9 de julio en cines y Disney+ a través de Acceso Premium y coste adicional.

¡A todo tren! (Destino Asturias) - (Warner). Un grupo de niños harán de las suyas sin la presencia de los adultos que estaban a su cargo. 9 de julio en cines.

Los niños protagonistas de '¡A todo tren! Destino Asturias' Warner Bros.

Space Jam: Nuevas leyendas (Warner). Secuela que mezcla ídolos del baloncesto con el mundo de fantasía de los Looney Tunes. 16 de julio en cines.

Peter Rabbit 2: A la fuga (Sony). Animación e imagen real para las nuevas andanzas de la familia de conejos más peculiar. 16 de julio en cines.

La purga infinita (Universal). Una noche al año de caos y asesinatos impunes ya no es suficiente. 16 de julio en cines.

Jungle Cruise (Disney). Emily Blunt y Dwayne Johnson a la búsqueda de un árbol místico con poderes curativos. 30 de julio en cines y Disney+ a través de Acceso Premium y coste adicional.

Tiempo (Universal). En lo nuevo de Shyamalan cada minuto que pasa es fatídico para una familia que ha llegado a una extraña playa. 30 de julio en cines.

King Shark en 'El Escuadrón Suicida' Warner Bros

El escuadrón suicida (Warner). James Gunn promete más humor con los antihéroes de DC Bloodsport, King Sharp, Harley Quinn y compañía. 6 de agosto en cines.

Free Guy (Disney). Ryan Reynolds es un personaje no jugable de un videojuego decidido a rebelarse. 13 de agosto en cines.

Snake Eyes: El origen (Paramount). Spin-off de G.I. Joe con Úrsula Corberó interpretando a la villana La Baronesa. 20 de agosto en cines.

Shang-Chi y la leyenda de los diez anillos (Disney). El primer superhéroe asiático de Marvel, protagonizada por Simu Liu. 3 de septiembre en cines.

ESTRENOS ESPAÑOLES

De los 105 millones de espectadores que pasaron por las salas de cine en 2019 a los apenas 28,3 millones de 2020. Lo que representa un descenso de nada menos que el 72 por ciento en la venta de entradas.

Sin embargo, desde el inicio del estado de alarma y las restricciones, las producciones españolas son las que más se han aventurado en estrenar en cines. Una de ellas, Padre no hay más que uno 2: La llegada de la suegra de Santiago Segura fue la más taquillera del año pasado con casi 13 millones de euros ingresados y 2,3 millones de espectadores.

Póster de 'Operación Camarón' Buena Vista International (Disney)

Y este verano Santiago Segura estrenará en julio una nueva comedia familiar, ¡A todo tren! (Destino Asturias). A ella se le sumarán más comedias. Operación Camarón con Natalia de Molina y Julián López (25 junio), Descarrilados (23 julio) con Ernesto Sevilla, Arturo Valls y de nuevo Julián López, la comedia dramática ambientada en el mundo de la música El cover dirigida por Secun de la Rosa (23 de julio), la comedia sobre intercambio de parejas Donde caben dos (30 julio) o Life is Life de Dani de la Torre (13 de agosto). También la intriga de La casa de caracol con Paz Vega y Javier Rey (11 junio), el thriller de ciencia-ficción Dos dirigido por Mar Targarona (23 de julio) y el drama histórico Karen (4 de junio).