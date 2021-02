Tráiler de 'Old': el nuevo terror de M. Night Shyamalan asoma en la Super Bowl

Una familia de vacaciones en una hermosa playa tropical. Parece el lugar perfecto para relajarse y dejar el tiempo pasar... hasta que descubren que precisamente ese es su mayor problema: el lugar donde se encuentran hace que que envejezcan más rápido, de tal modo que todo su tiempo de vida queda reducido a la jornada que tienen por delante.

Así es Old, la nueva película de M. Night Shyamalan, de la que, después de unos breves adelantos, se lanzó el primer avance completo durante la pausa publicitaria de la Super Bowl. Lo puedes ver a continuación.

El director de El sexto sentido y El bosque adapta la novela gráfica Castillo de arena de Pierre-Oscar Levy y Frederick Peeters en su nuevo largometraje de terror. Una idea potente con la que busca prolongar el buen resultado que le han dado producciones humildes (de apenas 20 millones de dólares) como La visita o Múltiple, el filme que le permitió relanzar la trilogía que cerró en 2019 con Glass (Cristal).

Old cuenta con un reparto coral (hay que mostrar a los personajes con edades muy distantes) del que este primer avance no da cuenta exhaustiva, pero sí permite ver a algunos de sus miembros. Ahí tenemos a Gael García Bernal, Eliza Scanlen (Heridas abiertas, El glorioso caos de la vida), Vicky Krieps (El hilo invisible), Rufus Sewell (El hombre en el castillo), Embeth Davidtz (Ray Donovan), Alex Wolff (Hereditary), Thomasin McKenzie (Jojo Rabbit) y Abbey Lee (The Neon Demon).

Old tiene previsto estrenarse en cines, con el 13 de agosto como fecha prevista para España.