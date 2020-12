'Matrix 4', 'Dune' o 'Escuadrón suicida', Warner estrenará a la vez en cines y HBO Max

Definitivamente la pandemia y la irrupción de las plataformas digitales pueden haber cambiado la distribución y exhibición de películas para siempre. De momento no afecta a España, pero Warner Bros. ha comunicado que sus grandes estrenos de 2021 se estrenarán simultáneamente en cines y en HBO Max (de momento solo disponible en Estados Unidos). Y esto incluye títulos tan esperados como la nueva adaptación de Dune, Matrix 4, Expediente Warren: Obligado por el demonio o Escuadrón suicida de James Gunn, según informan medios como The Hollywood Reporter o Deadline.

La lista, además de las citadas, estaría integrada por The Little Things (con Denzel Washington), Judas and the Black Messiah, Tom & Jerry, Godzilla vs. Kong, Mortal Kombat, Those Who Wish Me Dead (con Angelina Jolie), Space Jam: A New Legacy, En un barrio de Nueva York (musical con Lin-Manuel Miranda), Reminiscence (con Rebecca Ferguson y Hugh Jackman), Malignant (terror también dirigido por James Wan), King Richard (con Will Smith), Cry Macho (dirigida y protagonizada por Clint Eastwood) o The Many Saints of Newark (la precuela de Los Soprano).

La estrategia es la misma que se ha seguido con Las brujas dirigida por Robert Zemeckis o se seguirá en Norteamérica con Wonder Woman 1984, el 25 de diciembre, aunque en la mayoría de mercados internacionales, entre ellos España, la nueva aventura cinematográfica de la superheroína de DC llegará una semana antes a las grandes pantallas.

Teniendo en cuenta las limitaciones en cines a causa de la pandemia, o que la experiencia con Tenet de Christopher Nolan no acabó de funcionar en taquilla cómo se esperaba, añadido al interés para promocionar la plataforma de HBO Max (cuyo catálogo está integrado por las películas y series de HBO más el de WarnerMedia), este sistema híbrido de exhibición ha sido considerado como la mejor opción por los estudios, al menos mientras duren las restricciones a causa del coronavirus, a la vez que también permite a las grandes salas incluir en sus sesiones (aunque ya no sea como antes) estrenos de mayor calibre.