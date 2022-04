Agresiones a fans, drogas y arrestos: todos los escándalos de Ezra Miller

Los constantes escándalos del actor Ezra Miller peligran su prometedor futuro en la industria cinematográfica. En unos días en los que Animales fantásticos: Los secretos de Dumbledore suponen su nueva aparición en pantalla como Credence Barebone, el intérprete la liaba en Hawái. Un comportamiento que, según numerosos rumores, podrían haber afectado a su buena sintonía con Warner Bros.

Miller también aparecerá de nuevo en The Flash, la película en solitario del superhéroe de DC. Un filme que podría encumbrar finalmente al actor norteamericano, si antes no sufre más percances. Su largo historial de arrestos, consumo de drogas y presuntas amenazas habrían puesto en riesgo todo.

2011: conducción temeraria y posesión de drogas

Miller era detenido por saltarse un semáforo en rojo y se le encontraban 20 gramos de marihuana. El intérprete era acusado de posesión de drogas, aunque este defendería siempre su consumo propio en las entrevistas concedidas en los años posteriores. Este se libraría tras pagar una multa de 600 dólares.

2020: agresión a una fan

El estadounidense era grabado en un vídeo en el que bromeaba con una fan al acercarse bailando. Posteriormente, este comenzaba a asfixiarla de guasa, pero pronto se transformaba en algo muy turbio. El actor llevaba a esta al suelo agarrándola del cuello, mientras la persona detrás de la cámara empezaba a gritarle "hey, bro, bro…".

Esto ocurría en una garito de Reikiavik (Islandia), del que Miller era expulsado. Algunas fuentes apuntaron entonces a que una serie de seguidores también se habían propasado con el actor, algo que no justificaba en ningún caso su actitud.

2021: problemas en el set de 'The Flash'

En octubre de 2021, Andy Muschietti (It) anunciaba el final del rodaje de la esperada película de DC The Flash. Unas grabaciones no exentas de polémicas, después de que varias personas apuntaran a crisis frecuentes del actor, que en este caso no fueron violentas. Algunos hasta señalaban al actor como una persona a la que "se le va la cabeza", según la información compartida por Rolling Stone.

Enero de 2022: amenazaba al Ku Klux Klan

Un desquiciado y delirante Miller publicaba en Instagram un vídeo que para muchos evidenciaba que necesitaba ayuda. “Este es un mensaje para la sección de Beulaville del Ku Klux Klan de Carolina del Norte. Antes de nada, ¿cómo estáis? Soy yo. Mirad, si queréis morir, os sugiero que lo hagáis con vuestras armas, ¿vale?", amenazaba inexplicablemente el actor a este despreciable grupo. "Si no, seguid haciendo lo que estáis haciendo (todos sabéis a lo que me refiero) y entonces lo haremos por vosotros, si es lo que queréis. Hablamos pronto, adiós”.

Marzo de 2022: acoso en un karaoke

Hace tan solo unos días, el actor era detenido en un karaoke Hawái por "alteración del orden público y acoso". El actor gritaba según los presentes obscenidades, le arrebataba el micrófono a una mujer de 23 años que estaba cantando y se abalanzaba sobre un hombre de 32 años que jugaba a los dardos. Un hecho por el que era detenido. El actor tenía que pagar 500 dólares para salir libre.

Marzo de 2022: allanamiento, robo e intimidación

Tan solo un par de días después del altercado en el karaoke, Miller la liaba de nuevo al colarse presuntamente en la habitación de una pareja con la que se hospedaba en Hawái. El matrimonio pedía una orden de alejamiento el pasado 28 de marzo, después de que el intérprete les amenazara de muerte y les robara los pasaportes y una cartera. Poco después, numerosas fuentes apuntaban a que Warner se replanteaba el futuro del polémico intérprete.

