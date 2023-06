Los villanos más icónicos de Flash, de Flash Reverso al Capitán Boomerang

Un superhéroe no solo se mide por sus poderes, ni tampoco por sus hazañas para salvar al mundo y todas esas cosas. Para medirte de igual a igual con los grandes, y más aún en el Universo DC, necesitas una galería de villanos capaz de competir con la de ese tío cachas de Metrópolis y la de ese otro que vive en Gotham City y no duerme por las noches. Menos mal que, en ese sentido, Flash tiene para dar y tomar.

El Velocista Escarlata, que ahora estrena su primer largometraje en solitario con el rostro de Ezra Miller, tiene muchas décadas de actividad a sus espaldas, durante las cuales ha acumulado una larga lista de enemigos. Y, si bien estos no tienen el poder destructivo de los de Superman ni dan tanto yuyu como los de Batman, cuentan con su propio sello distintivo.

Porque la versión de Flash que veremos ahora en el cine, la que atiende por Barry Allen en la vida civil, nació en la década de los 50, durante la llamada Edad de Plata del cómic de superhéroes. Una época en la que la censura apretaba duro, y los guionistas y dibujantes solventaban ese escollo recurriendo a premisas, cuanto más excéntricas, mejor.

Extraños, hilarantes, sorprendentes o directamente majaras: así son los enemigos clásicos del aventurero más rápido de DC, de los que aquí te ofrecemos una práctica selección. A muchos les vimos ya en la serie protagonizada por Grant Gustin, mientras que otros esperan aún una oportunidad en el audiovisual, pero todos han puesto en apuros a nuestro héroe en múltiples ocasiones.

Flash Reverso / Profesor Zoom

Flash Reverso, un enemigo de Flash. Cinemanía

Desde 1949, dotar a las diferentes versiones de Flash con álter egos malignos es una tradición entre los guionistas. Y a Barry Allen le ha tocado uno de los peores, si no el peor. Aunque sus orígenes han cambiado a lo largo de los diferentes reseteos de la continuidad en DC, el personaje ha mantenido algunas constantes desde su primera aparición en 1963.

Hablamos de Eobard Thawne, un científico psicópata procedente del siglo XXV y descendiente de Malcolm Thawne, el hermano gemelo y secreto de nuestro héroe. Obsesionado con Flash y su legado hasta el punto de replicar el accidente que creó sus poderes, el Flash Reverso está conectado a la Fuerza de la Velocidad, el poder primordial al que tanto él como su némesis deben sus poderes, y lleva seis décadas usando dicha conexión para convertir la vida de Barry en un infierno.

Capitán Boomerang

El Capitán Boomerang en cómic. Cinemanía

No es un genocida cósmico como Sinestro, ni un plutócrata sin entrañas como Lex Luthor, y su locura (caso de haberla) se queda en nada si la comparamos con la del Joker. Pero, desde su debut en 1960, el australiano George 'Digger' Harkness se ha ganado un lugar entre los villanos más detestables de DC gracias a una sencilla razón: es un cobarde, un rastrero y un bicho con pintas, en general.

Sin más poderes que las armas arrojadizas que le prestan su nombre (afiladas, explosivas, electrificadas... la lista es larga) el Capitán Boomerang ha sido siempre un villano de segunda fila propenso a acabar entre rejas. Y ese, aunque parezca raro, es el germen de su fama, porque suele formar parte (a su pesar) de las alineaciones del Escuadrón Suicida. Gracias a ello hemos aprendido a odiarle también en el cine, donde ha aparecido con el rostro de Jai Courtney.

Capitán Frío

El Capitán Frío, un enemigo de Flash. Cinemanía

Hijo de un policía corrupto que le molía a palos, Leonard Snart aprendió todo lo que sabe sobre el frío y sus efectos de su abuelo, propietario de un camión frigorífico. De ahí que, cuando decidió emprender una carrera criminal (en 1957, según el calendario de nuestro mundo) lo hiciera armado con gadgets capaz de dejar helado incluso al velocista escarlata.

Pese a que sus poderes no parecen nada del otro jueves, el Capitán Frío es uno de los enemigos más veteranos de Flash, y también uno de los más inteligentes. Algo que le ha llevado a convertirse en líder más o menos oficial de dichos enemigos cuando estos unen sus fuerzas. Asimismo, muestra un código de conducta un tanto más razonable que el de la mayoría de supervillanos. En la serie Flash, y el 'Arrowverso' en general, le conocimos con el rostro de Wentworth Miller.

El Amo de los Espejos

El Amo de los Espejos, un enemigo de Flash. Cinemanía

Al igual que el Capitán Boomerang, que fue relevado por su hijo a principios del siglo XXI, este supervillano ha tenido dos versiones. La primera, Sam Scudder, debutó en 1959, y destacaba más por el origen de sus poderes (la capacidad de abrir portales dimensionales usando los cristales azogados que le dan nombre) que por una carrera criminal especialmente llamativa.

Evan McCulloch, el segundo Amo de los Espejos, fue harina de otro costal, y no solo por su rocoso acento escocés. Creado por el majara Grant Morrison, entonces una joven promesa, la nueva versión del personaje se reveló como un asesino psicópata cuya crueldad solo rivalizaba con su surreal y macabro sentido del humor. Que se lo pregunten al pobre Animal Man, el primer héroe que se cruzó en su camino.

Gorila Grodd

Gorila Grodd y Flash. Cinemanía

Uno de esos villanos que solo eran posibles en la Edad de Plata de los superhéroes, en general, y en las aventuras de Flash, en particular: pese a su apariencia bestial, este simio de 272 kilos de peso es en realidad uno de los científicos más brillantes del Universo DC, un poderoso psíquico dotado con telepatía y telequinesis y uno de los enemigos más encarnizados de Barry Allen, que se encontró con él por primera vez en 1959.

Originario de la utópica Ciudad Gorila, los planes de Grodd pasan por conquistar este reducto africano (derrocando de paso a su líder, el siempre majo Solovar) y, ya que está en ello, conquistar el mundo y exterminar a esos repugnantes humanos. Si todo lo anterior te parece un chiste, es que nunca has presenciado sus planes maquiavélicos, capaces de poner en jaque, no ya al velocista, sino a toda a la Liga de la Justicia.

El Tramposo

El Tramposo, un enemigo de Flash. Cinemanía

Dejémoslo claro desde el principio: aunque a veces pueda recordárnoslo, y aunque Mark Hamill le prestara su rostro en la serie de 1990 y en la de The CW, este villano no tiene nada que ver con ese otro tipo que pasa los días entre el Asilo Arkham y los rincones más mugrientos de Gotham City. Para empezar, por una cuestión de veteranía (el Tramposo debutó en 1960), y para seguir porque el sujeto que nos ocupa no está tan majara como el otro (¿quién lo está?).

Dicho esto, tanto James Jesse como Axel Walker, los dos criminales que han usado este alias, destacan por dos cosas: su empleo de gadgets de todo tipo (muchas veces con apariencia inofensiva) para fastidiar a Flash, y su inestabilidad mental. De hecho, James Jesse llegó a abandonar el mal camino durante una época para convertirse... ¡en agente del FBI! Normal que el resto de supervillanos respetables le miren por encima del hombro.

Abra Kadabra

Abra Kadabra, un enemigo de Flash. Cinemanía

Como es bien sabido, el Universo DC está lleno de hechiceros poderosísimos, desde el Doctor Fate a la inigualable Zatanna pasando por, ejem, John Constantine. Así pues, si al ver la facha que gasta este villano (en activo desde 1962, y con el rostro de David Dastmalchian en la serie de del 'Arrowverso') te parece que es un mero charlatán sin poderes... estás en lo cierto, porque no hay nada sobrenatural en su modus operandi.

En realidad, Abra Kadabra es un viajero del tiempo que usa tecnología futurista para hacerse pasar por un místico de verdad. Su auténtica vocación es la de estrella del espectáculo, y está dispuesto a todo para triunfar en los escenarios. ¿Que hay que hipnotizar al público para que te aplauda, quiera o no? Pues se le hipnotiza. ¿Que hay que pactar con el demonio Neron, vendiéndole las almas de otros supervillanos a cambio de poderes de verdad? Será por pedir...

El Flautista

El Flautista, un antiguo enemigo de Flash. Cinemanía

Como habrás apreciado por esta lista, los enemigos de Flash están entre los malos peor vestidos de DC. Y, de entre todos ellos, el que más urticaria le puede dar a un crítico de moda es este trasunto del Flautista de Hamelin que debutó en 1959. Con los outfits que ha lucido a lo largo del tiempo, está claro que no lo van a invitar a una gala de supervillanos.

Hijo sordomudo de padres millonarios, Hartley Rathaway desarrolló su malsana fascinación por las ondas sonoras tras recibir implantes que le otorgaron un oído sobrehumano. Tras usar sus poderes para el mal, no obstante, ciertos sucesos que tuvieron lugar en 1986 le hicieron replantearse su vida: desde entonces, Hartley se convirtió en un activista social y buen amigo de Wally West (el sucesor de Barry como Flash), así como en uno de los primeros personajes abiertamente gays de DC.

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.