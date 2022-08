La última de Ezra Miller: lo acusan de entrar en una casa para robar alcohol

Es oficial: Ezra Miller ya tiene casi más escándalos públicos que películas. El actor conocido por dar vida al superhéroe de DC Flash y a Credence Barebone en la saga Animales Fantásticos ha vuelto a ser protagonista en los medios, y no precisamente para bien. A su ya largo historial de conducta conflictiva hay que sumar un nuevo caso.

Según reportan distintos medios, Ezra Miller ha vuelto a ser acusado, esta vez de allanamiento de morada y robo en Stamford, Vermont. Al parecer, el actor podría haber estado involucrado en un delito muy grave, y todo por haber entrado en una casa ajena con el objetivo de sustraer de ella alcohol. Según el informe policial, la Policía Estatal de Vermont fue notificada el 1 de mayo de un posible robo cuando los residentes de County Road en Stamford, informaron de que "se habían llevado varias botellas de alcohol del interior de la residencia mientras los propietarios no estaban presentes."

Tras una investigación que ha incluido la toma de declaraciones y la revisión de vídeos de vigilancia, la policía ha encontrado pruebas más que suficientes para acusar a Miller, quien aun no se ha pronunciado al respecto. Miller fue localizado a las 11:23 p.m. del 7 de agosto, y se le emitió una citación para comparecer en el Tribunal Superior de Vermont para una audiencia de lectura de cargos de cara al próximo 26 de septiembre. Aún faltan cosas por resolver, como si Miller conoce a los residentes de la casa que fue robada o se trataba de un simple robo al azar.

Lo que parece claro es que el actor no para de meterse en líos, y ahora lo hace probablemente en el peor momento para la compañía a la que sigue representando como Flash, Warner Bros. y el universo DC, el cual también tiene sus propios problemas con todo el revuelo de la cancelación de Batgirl. Aún se desconoce si la productora acabará cancelando también The Flash, la película con la que Miller regresará al personaje y con él Michael Keaton como Batman. Mientras tanto, el protagonista de Tenenos que hablar de Kevin no para de estar en el ojo del huracán y a su ya largo historial de delitos puede sumar uno más, ya que el allanamiento de morada y robo está severamente castigado en Estados Unidos.

