“Esto no es una broma”: Ezra Miller amenaza al Ku Klux Klan por Instagram

2022 se presenta como un año atribulado para Ezra Miller, puesto que protagoniza los nuevos episodios de dos sagas multimillonarias auspiciadas por Warner Bros., como son el Universo de DC y el Wizarding World. Este 15 de abril se estrena la tercera entrega de Animales fantásticos (Los secretos de Dumbledore) donde Miller vuelve a interpretar a Credence Barebone, mientras que más tarde, el 4 de noviembre, le veremos otra vez como protagonista de The Flash. Sin duda es un buen momento para que su presencia dé que hablar en las redes sociales y la promoción se dispare, pero esto Miller lo entiende muy a su modo.

Y es que el intérprete tiene una relación algo compleja con su imagen en redes, pues aún es difícil de olvidar lo ocurrido en abril de 2020. Entonces Miller apareció en un vídeo estrangulando aparentemente a una mujer anónima en Islandia; numerosas voces declararon su estupor inquieto, y aunque hubo medios que confirmaron que se había tratado de un altercado serio, el actor nunca volvió a referirse al tema y nada ha sido aclarado desde entonces. Ante una nueva y bizarra ocurrencia de Miller en Instagram, es inevitable recordar el misterio de aquel vídeo… aunque teóricamente esta sea algo mejor intencionada.

Ezra Miller acaba de amenazar al Ku Klux Klan en su perfil de Instagram. A priori no deja de ser un esfuerzo encomiable, pero el actor de Animales fantásticos no podía haber utilizado una estrategia más extraña. En el vídeo aparece frente a cámara diciendo lo siguiente: “Este es un mensaje para la sección de Beulaville del Ku Klux Klan de Carolina del Norte. Antes de nada, ¿cómo estáis? Soy yo. Mirad, si queréis morir, os sugiero que lo hagáis con vuestras armas, ¿vale? Si no, seguid haciendo lo que estáis haciendo (todos sabéis a lo que me refiero) y entonces lo haremos por vosotros, si es lo que queréis. Hablamos pronto, adiós”.

El tono empleado ya es de por sí desconcertante, pero lo más raro de todo es que no hay ninguna relación probada entre Beulaville, estado de Carolina del Norte, y el tristemente célebre grupo supremacista. Miller está, o bien gastando un bromazo, o bien destapando un vínculo del que los medios no tenían noticia. Por si las moscas, en la misma publicación ha colocado un disclaimer: “Por favor, difundid este vídeo para quien le pueda interesar. Esto no es una broma y aunque reconozca que soy un payaso, por favor, creedme y tomadlo en serio. Vamos a salvar algunas vidas, ¿de acuerdo, bebés? Os quiero mucho”.

Miller no ha dicho nada más, y en las horas transcurridas desde la aparición del vídeo ha cundido la sorpresa en las redes sociales. Posiblemente se quede así la cosa, aunque tampoco hay que descartar que este solo sea el inicio de una elaborada performance.

