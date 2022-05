Ezra Miller dice que se graba a sí mismo durante sus agresiones para crear NFTs

Hollywood lleva tiempo inquieto ante el comportamiento de Ezra Miller. Su excentricidad solo estaba yendo a más, y cuando las redes sociales asistieron tanto a la agresión de una fan como a una amenaza de Miller a una facción del Ku Klux Klan que no existía, ya quedaba meridianamente claro que no estaba en sus cabales. La situación llegó a un punto insostenible a finales de marzo, cuando Miller fue detenido por acoso y alteración del orden público en un bar de karaoke de Hawai. El actor de Las ventajas de ser un marginado había gritado obscenidades a los clientes, quitado el micrófono a una chica en el escenario, y atacado a un hombre que estaba jugando a los dardos. Y aún hubo más.

Miller tiene graves problemas con la justicia, y no ha ayudado nada a su percepción pública un vídeo del que se hace eco TMZ, donde podemos ver la reacción del actor al arresto. Este se muestra desafiante ante los agentes, gritándoles “que le den su nombre y su número de placa”, y luego les acusa de haberle tocado el pene mientras le cacheaban. “Soy transgénero, no binario, no quiero ser registrado por un hombre”. Miller también grita: “Me grabo a mí mismo para crear arte NFT y criptoarte”. Es algo que no se ha podido confirmar aún, pero sin duda hace que la situación sea aún más perturbadora. ¿Está intentando Miller lucrarse de estos incidentes? ¿Los provoca con vistas a ello?

El caso es que este arresto no fue el único. Días después una pareja le impuso una orden de alejamiento (luego retirada), debido a que Miller se habría colado en su dormitorio para amenazarles de muerte y robarles. Posteriormente, además, volvió a ser detenido por las autoridades tras arrojarle una silla a una mujer cuando le pedían que abandonara una residencia. Se desconoce cuál es el estado del intérprete ahora mismo, pero ya ha trascendido que desde Warner Bros. (estudio que auspicia las dos grandes franquicias que él protagoniza, el Universo DC y Animales fantásticos) se planea abandonar esta asociación. Miller protagonizó recientemente Animales fantásticos: Los secretos de Dumbledore, franquicia cuya continuidad por otra parte se halla en entredicho.

También ha sido The Flash desde su aparición en Batman v Superman: El amanecer de la Justicia, y la idea es que se estrene una película protagonizada por él (The Flash, a cargo de Andy Muschietti) el 23 de junio de 2023, tras múltiples retrasos. Antes de sus problemas en Hawái, Miller habría experimentado “crisis frecuentes” durante el rodaje.

