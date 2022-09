Ezra Miller exigió una ofrenda a Susan Sarandon por no invitarle a una cena

Ha llegado un punto en el que nada de lo que se diga de Ezra Miller suena demasiado extravagante. El actor lleva siendo noticia desde hace tiempo y casi nunca por lo que sucede en la pantalla, sino todo lo contrario, lo que hace fuera de ella. Esta vez no ha sido diferente y parece que hay un nuevo caso en el expediente Miller. Y este es de los más estrambóticos hasta la fecha.

Entre las historias recogidas en el artículo de Vanity Fair en torno al intérprete de la saga Animales Fantásticos o The Flash, la última ha sido la de que tenía un altar "lleno de balas, drogas y figuritas de Flash", según atestigua una persona cercana a Miller. Pero la cosa no se queda ahí, sino que resulta que el actor demandó a Susan Sarandon una ofrenda para este altar. ¿La razón? Que la actriz no le había invitado a una de las cenas que acostumbra a hacer.

“Muchas veces hacía a las mujeres poner sus teléfonos móviles en el altar cuando llegaban, además de otras ofrendas", afirma la representante de Miller, quien desvela la anécdota con la actriz de Thelma y Louise: "Ezra enloqueció hace poco... exigiendo que Susan Sarandon fuera a rendirle tributo a su altar porque no invitó a una cena", añadiendo que, a pesar de todo, Miller y Sarandon son buenos amigos.

Quizá por eso la propia Sarandon se ha negado a comentar nada al respecto, por proteger la privacidad de su amigo. Del mismo modo, el actor de Flash tampoco se ha pronunciado al respecto, aunque según asegura la fuente que ha desvelado estas macabras prácticas, "probablemente diría que esta anécdota es una total tontería si se le preguntara".

