Ronald Reagan, ¿en ‘Casablanca’? Los actores que se quedaron a las puertas de interpretar el papel de su vida

Willem Friedkin salió de la proyección de Bella de día con una idea en la cabeza: quería trabajar con aquel actor español de aire socarrón y mirada penetrante que tomaba anís del mono y cantaba flamenco. Incluso tenía un papel para él, el de un señor de la droga y rey en las sombras de Nueva York. Así que acudió a uno de sus ayudantes y le pidió que le enviase a “ese actor de España que sale en las películas de Buñuel”. Unos días más tarde, la solicitud se consumó, y el intérprete estaba ante Friedkin. O, al menos, uno que se adecuaba, palabra por palabra, a sus requisitos.

Quien hizo la prueba para el papel de French Connection no fue Paco Rabal, el elegido por el director de El Exorcista, sino Fernando Rey: el “otro” actor de España que salía en las películas de Buñuel. Friedkin estuvo cerca de acompañarlo hasta la puerta, pero tres cosas se lo impidieron: que Rabal no estaba disponible, que no sabía una palabra de inglés (y Fernando Rey sí) y que el inesperado candidato era, como el murciano, un gran actor. Así que para él fue el personaje de Alain Charnier, sofisticado villano en una película que ganaría cinco premios Óscar, entre ellos, el de Mejor largometraje.

Siete años después, la reunión entre Friedkin y Rabal se hizo realidad gracias a Carga maldita, adaptación estadounidense de la cardíaca El salario del miedo. Pero el Azarías de Los santos inocentes no estaba muy interesado en probar fortuna en Hollywood, como le había ocurrido a López Vázquez cuando Cukor le propuso una carrera que lo llevaría, indefectiblemente, al Óscar. A ninguno les apetecía cambiar su España natal por una estatuilla dorada, con lo que no haber participado en French Connection apenas le afectó. Para otros actores, en cambio, no hacerse con un papel lo ha significado todo.

Ronald Reagan, ¿en ‘Casablanca’?

Habría sido un subtítulo imbatible para una biografía oficial, Ronald Reagan, de Casablanca a la Casa Blanca, pero el providencial criterio de Warner lo impidió. Los estudios promocionaron la película, cuando aún se hallaba en fase de preproducción, con el título Todo el mundo va al café de Rick, como la obra de teatro (jamás representada) que adaptaba.

Sus protagonistas iban a ser Ann Sheridan y Ronald Reagan, dos actores de mediana popularidad para una película de serie B. Sin embargo, en cuanto el proyecto echó a andar, Sheridan y Reagan se quedaron atrás y fueron sustituidos por Ingrid Bergman y Humphrey Bogart. Por tanto, nos quedamos sin escuchar, de los labios de Reagan, aquello de “no me interesa la política, los problemas del mundo no son de mi incumbencia”.

Al Pacino, ¿en ‘Star Wars’?

En un episodio de Seinfeld, un hombre le dice a Elaine que Dustin Hoffman actuaba en Star Wars y que estaba tan convencido de ello que se apostaba una cena. Por supuesto, la perdió y tuvo que invitar a Elaine a salir, algo que, para Jerry Seinfeld, no hacía más que demostrar que su apuesta era una estratagema chapucera para salir con su amiga. “¿Dustin Hoffman en Star Wars? ¡Por favor!”.

Pues bien, Hoffman quizá no, pero Al Pacino anduvo muy cerca de ser Han Solo (papel para el que se presentó, y fue rechazado, Robert Englund). Sin embargo, a Al Pacino no le sedujo ser amigo de un perro de dos metros y le dio la espalda a la franquicia. “No entendí nada del guion”, reconoció en una entrevista. “Eso sí, le di una carrera a Harrison Ford”.

James Woods, ¿en ‘Reservoir dogs’?

Aunque en sus redes sociales no dé muestras de ello, James Woods es un genio. La nota de su examen de ingreso en la universidad fue una de las más altas que jamás se han registrado en el sistema de educación estadounidense y su cociente intelectual, de 180 puntos, lo coloca como una de las personas más inteligentes del mundo. En otras circunstancias, a estas alturas estaría recogiendo su segundo premio Nobel pero, en las actuales, lleva sin actuar casi una década.

Su, aun así, envidiable carrera podría haber sido mejor si hubiese actuado en Reservoir dogs, la ópera prima de Tarantino, pero su agente rechazó el papel sin siquiera consultárselo a Woods. Cuando este se enteró, la película ya se había estrenado y sólo le quedó una alternativa: despedir a su agente.

Harvey Keitel, ¿en ‘Apocalypse Now’?

Esta es una de las historias más amargas en esta cadena de papeles que pudieron ser y no fueron. A Harvey Keitel no sólo lo consideraron para interpretar al capitán Willard, sino que llegó a viajar a las Filipinas con la expedición de Coppola.

Como se cuenta en el documental Corazones en las tinieblas (disponible en Filmin), Keitel rodó varias escenas pero, una mañana, Coppola salió de su bungalow cabeceando. Había permanecido en vela durante toda la noche repasando el material, y había algo que no encajaba. Y ese algo era Harvey Keitel, así que lo envió de regreso a los Estados Unidos y trajo, en su lugar, a Martin Sheen. Quizá Keitel esquivó una bala, ya que la presión del turbulento rodaje le ocasionó un infarto a un sustituto.

Amy Schumer, ¿en ‘Barbie’?

Gerwig y Baumbach sabían que había una frase que no funcionaba en su taquillazo fucsia, y decidieron congelar la imagen para señalar que Margot Robbie no era la actriz adecuada “si se quiere que esto sea creíble”. La frase, que pronunciaba la propia actriz australiana, era esta: “No soy guapa”.

Puede que estas palabras sean uno de los pocos vestigios que han sobrevivido del guion original de Barbie cuando quien la iba a protagonizar era Amy Schumer. Sin embargo, la humorista dejó la película por diferencias creativas, lo que nos regaló el embrujador encanto de Robbie en uno de sus mejores papeles, pero también nos privó de una comedia mínimamente… cómica.

