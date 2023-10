A esta actriz de 'La que se avecina' le gusta más 'Aquí no hay quien viva' que su serie

Aquí no hay quien viva apenas se extendió a cinco temporadas, pero lo hizo en un tiempo récord de tres años (de 2003 a 2006) y como resultado tuvimos 90 episodios que han pasado a los anales de la cultura popular. El impacto que tuvo lo estamos viviendo más que nunca estos meses, cuando la serie de Antena 3 afronta su 20 aniversario, y es un impacto al que no han sido ajenas ni generaciones posteriores que han seguido viéndola, ni los mismos intérpretes de La que se avecina: la serie de Telecinco que nació a partir de Aquí no hay quien viva.

En esta emigración repitieron varios actores de la serie original, y este grupo de veteranos no dejó de crecer a medida según La que se avecina hallaba audiencia propia en Telecinco. Y así ha pasado: La que se avecina es un éxito total, no ha dejado de emitirse desde 2006, pero sigue lidiando con comparativas poco favorables ante la serie madre. La última de ellas ha llegado por parte de uno de los miembros más jóvenes (a la vez que longevos) de su reparto: Carlota Boza, que asegura preferir Aquí no hay quien viva a La que se avecina aunque ambas series le gusten.

Carlota Boza debutó como Carlota Rivas en la primera temporada de La que se avecina. Llegó junto a su hermano Fernando, y ambos interpretan a los hijos de los Cuquis (la pareja integrada por Eva Isanta como Maite y Pablo Chiapella como Amador). Ella es, pues, la Minicuqui, y se ha mantenido presente en la serie incluso con el decisivo cambio de hace un par de temporadas, cuando los personajes se mudaron a un inmueble del centro. Boza ha sido entrevistada en el podcast Animales Humanos que presenta Ibai Vegan, y ahí le han planteado la eterna pregunta.

“A mí me gusta más Aquí no hay quien viva, no sé si porque yo no estoy en ella…”, revela la actriz, para a continuación quitarle un poco de hierro a la afirmación. “La que se avecina me gusta mucho y en algún momento he llegado a dudar de cuál me gusta más, pero es que tengo un cariño especial por los personajes de Aquí no hay quien viva. No puedo soltarlos”. Boza, que apenas contaba con dos años de edad cuando Aquí no hay quien viva debutó en Antena 3 (hoy tiene 22 años), es otro ejemplo de fan tardío, que no disfrutó la serie en su día.

“Hay actores que me encantaban en Aquí no hay quien viva que luego no he grabado con ellos, pero he grabado con ellos en otros proyectos y me he sentido super feliz”. Ibai Vegan le pregunta entonces por un ejemplo, y Boza habla de Diego Martín: intérprete de Carlos que luego no tuvo personaje alguno en La que se avecina. “Hizo de mi hermano en una peli y fue el momento más feliz de mi vida. Que Carlos de Aquí no hay quien viva sea tu hermano es lo más”.

