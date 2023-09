La IA la lía con una de las escenas icónicas de 'Aquí no hay quien viva': el doblaje más divertido de la serie

De los creadores de Aquí no hay viva en formato anime, llega la versión más políglota de la icónica serie española que cumple 20 años. Las redes han aprovechado la popularización de la aplicación HeyGen para cambiar el doblaje a otros idioma de algunos de nuestros personajes favoritos, creando algunas secuencias desternillantes.

La utilización de la IA está regalándonos estos días algunos de los doblajes más hilarantes de Aquí no hay quien viva, de su adaptación al japonés a las 'Supernenas de Radio Patio' hablando en inglés.

No obstante, la inteligencia artificial tenía problemas en la traducción de una de las escenas más icónicas de la serie, en la que Concha (Emma Penella) entra en casa de sus inquilinas, Belén (Malena Alterio) y Alicia (Laura Pamplona) sin permiso al grito de "Soy yo, Concha, entro". Una frase icónica que ha llegado en forma de "It's me pussy, coming" ("Es mi coño, entro").

Esto se debe con toda probabilidad a que la palabra 'concha' es utilizada en ciertos países latinoamericanos como sinónimo de los genitales femeninos, por lo que la inteligencia artificial habría tirado por ahí y nos ofrecía este delicioso y delirante momento.

Y es que la proliferación de vídeos con doblajes en diversos idiomas ha conquistado a redes sociales como Twitter, donde se han compartido miles de veces.

El doblaje creado por IA de 'Paquitas Salas' y 'Veneno'

Aquí no hay quien viva no ha sido la única serie que ha contado con la transformación de su doblaje a través de HeyGen, la serie Paquita Salas (de la que ayer recibíamos nueva información de la mano de Belén Cuesta) y los momentos televisivos de La Veneno, detrás de la creación del biopic en serie de Veneno -ambas series creadas por Los Javis-, también han contado con otros de los vídeos más divertidos distribuidos por internet.

No sabemos qué pensarán de esto algunos creadores de películas y series, entre ellos directores internacionales como Tim Burton o Wes Anderson, quienes se han mostrado reacios a la utilización de la inteligencia artificial para crear estas divertidas versiones, pero, por el momento, internet continúa disfrutando de ellas.

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.