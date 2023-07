Amy Schumer ya ha visto 'Barbie' y rompe su silencio sobre la película que casi protagoniza

Esta Barbie pudo ser y no fue ya ha visto Barbie. Amy Schumer, quien estuvo a punto de interpretar a la muñeca de Mattel en su propia película de Barbie a mediados de la década pasada, ha aprovechado el fin de semana del Barbenheimer para acudir a la cita con las salas de cine y ver tanto Barbie como Oppenheimer, la película de Greta Gerwig y la de Christopher Nolan.

Sí, lo mismo que hizo Tarantino. Y también muchas otras personas, a juzgar por los descomunales números de taquilla de ambas películas. Pero el caso de Amy Schumer es especial por lo cerca que estuvo la actriz de Y de repente tú de protagonizar la película de Barbie. Ella iba a ser la estrella cuando era un proyecto de Sony Pictures, pero tras un tiempo Schumer lo abandonó por diferencias creativas con el rumbo que se quería tomar.

El resto es historia: el proyecto de Barbie dio muchas vueltas, tuvo muchas actrices pretendientes, y acabó cambiado de arriba abajo al pasar a Warner Bros., con la incorporación de LuckyChap Entertainment, la productora de Margot Robbie, quien ha acabado protagonizando el filme dirigido por Greta Gerwig, con guion propio en colaboración con Noah Baumbach. Pues bien, ¿qué le ha parecido a Amy Schumer el resultado final?

"He disfrutado de verdad Barbie y Oppenheimer, pero creo que yo debería haber interpretado el papel de Emily Blunt". Hollywood, ¡haz mejor las cosas!", ha bromado Schumer en la publicación de Instagram que ha puesto en su perfil después de ver ambas películas.

Por qué Amy Schumer no es Barbie

Fue en diciembre de 2016 cuando Amy Schumer se vinculó a la película de Barbie que prepara Sony Pictures, en aquel entonces con un guion de Hillary Winston (Me llamo Earl, Community) que no llegó a ver la luz; era uno de los distintos libretos que se estaban desarrollando a la vez, aparte de uno de Diablo Cody, para ver cuál era finalmente el elegido.

Sin embargo, tan solo unos meses después, en marzo de 2017, Schumer abandonó el proyecto alegando unos problemas de agenda que después confesó en Variety que en realidad ocultaban el auténtico motivo. "Dijimos problemas de agenda, pero en realidad eran diferencias creativas", afirmaba la actriz, que en The Hollywood Reporter ya había pincelada sobre el desacuerdo con Sony: "Definitivamente no querían hacer [la película] como yo quería, y esa era la única forma que me interesaba".

A juzgar por las palabras de Schumer una vez vista la Barbie de Greta Gerwig y Margot Robbie, aunque seguramente no sea la película exacta que a ella le habría gustado hacer, la ha disfrutado plenamente como espectadora.

