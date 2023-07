En los 90 fue considerada una canción misógina y ahora 'Barbie' la reivindica

[ESTE ARTÍCULO CONTIENE SPOILERS DE BARBIE]

Barbie ya es un éxito de taquilla, pero también es una superproducción celebrada por la crítica y el público por su valentía al aproximarse a la muñeca de Mattel con humor, emoción y autocrítica. Además, la película dirigida por Greta Gerwig, con Margot Robbie y Ryan Gosling al frente de Barbieland, también ha sorprendido a los espectadores con su marcado carácter musical.

Si bien su banda sonora, con Dua Lipa, Karol G, Nicki Minaj y Ice Spice, entre otros, ya era toda una fantasía, el filme ha sumado a su lista de reproducción en pantalla dos hits noventeros. Hace una semana os desvelábamos la canción que suena en el coche de Barbie en su travesía hacia el mundo real: Closer to Fine, del dúo de folk-rock Indigo Girls, compuesto por Amy Ray y Emily Saliers.

Y si este tema era el acompañante perfecto para la protagonista, reflejo del viaje de autodescubrimiento que emprende en la trama, hay otra canción de los 90 que encaja a la perfección con la historia de Ken.

Pero, primero, pongámonos en situación: tras descubrir el patriarcado en el mundo real, el novio rubio de Gosling regresa a Barbieland para convertir el mundo rosa en Kendom, un reino gobernado por hombres y caballos, y repleto de varios Mojo Dojo Casa House.

Barbie, con ayuda de Gloria (America Ferrera), Sasha (Ariana Greenblatt), Barbie Rara (Kate McKinnon) y otros muñecos retirados del mercado, consigue liberar al resto de versiones de 'Barbies' del control mental de los 'Kens' y manipular al personaje de Gosling haciéndole creer que quiere una relación con él.

El objetivo es enfrentar a los enamorados de Barbie mientras ellas recuperan el control de Barbieland, pero, para eso, antes deben tener una cita nocturna multitudinaria, cada Barbie con su Ken en la playa, en la que ellos tocan y cantan la canción Push durante cuatro horas. Así, el tema suena justo en el momento en el que las 'Barbies' empiezan a flirtear con otros 'Kens', hiriendo el ego de sus parejas.

'Push', la canción que eligió Greta Gerwig para los 'Kens'

Margot Robbie y Ryan Gosling en 'Barbie' Cinemanía

Push es un tema lanzado en 1996 y pertenece a la banda de rock alternativo Matchbox Twenty. Sin duda, se trata de una canción que conecta con el protagonista masculino de Barbie, que cree haber dado un nuevo sentido a su vida a través del patriarcado.

"I don’t know if I’ve ever been good enough" ("No sé si alguna vez he sido lo suficientemente bueno"), canta el protagonista, dejando al descubierto su crisis de identidad y sus miedos en un mundo en el que le han enseñado que solo importa si Barbie le mira.

En un encuentro con EW, Gerwig se ha referido a su deseo de encontrar dos temas noventeros que encajaran con el momento vital de los protagonistas. "Pensé que si a las 'Barbies' les encanta Closer to Fine, de Indigo Girls, que es una de mis canciones favoritas, los 'Kens' se sentirían muy identificados con Matchbox Twenty", ha explicado.

La directora, nacida en 1983, recuerda cómo Push sonaba constantemente cuando era una adolescente: "Me encantaba la canción, la escuchaba todo el rato y sentía que la entendía". Gosling, por su parte, tuvo que aprendérsela y grabarla en los estudios Abbey Road en Londres.

'Push' fue considerada misógina en los años 90

El líder de Matchbox Twenty, Rob Thomas, ha desvelado lo que opina de que su hit se haya colado en Barbie. "Quiero empezar diciendo que me pareció divertidísimo", ha afirmado en una entrevista para USA Today: "Pero en A por todas, el personaje de Kirsten Dunst tiene un novio idiota y hay una escena en la que está en su cuarto con un póster de Matchbox Twenty de fondo".

"Hubo una época en los 90 en la que cuanto más exitosos éramos, más se metían con nosotros", ha seguido contando: "Éramos un objetivo fácil. Cuando me llamaron por Barbie, me dijeron: 'Ken frente al fuego, está tocando la canción, es su grupo favorito". El artista temía que, con el filme de Robbie, la canción volviera a ser "el blanco de la broma", pero la historia de Ken y su admiración hacia Gerwig le hicieron confiar.

"Estaba en un avión una vez y llamé a mi mujer para decirle que Greta Gerwig acababa de subir. Así que el hecho de que la película no haya disminuido mi admiración hacia Greta lo hace aún mejor", ha contado Thomas.

En los años 90, Push fue todo un éxito, pero también un hit polémico. Su letra, que contenía frases como "I wanna push you around" ("Te quiero empujar") y "I wanna take you for granted" ("Quiero darte por hecho"), fue considerada misógina por numerosos grupos feministas, tal y como recoge EW.

En aquel momento, Thomas defendió el tema asegurando que se trataba de "una canción triste" que recogía tres puntos de vista diferentes: "Trataba de hacer una canción panorámica. El coro es la forma generalizada en la que miraba a las relaciones en aquel momento". Sea como fuere, podemos comprender por qué Push resuena tanto con un Ken en plena crisis de identidad, que sufre la indiferencia de Barbie y trata de averiguar quién es sin la rubia.

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.