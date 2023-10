Arnold Schwarzenegger lamenta haber rechazado esta película que acabaría protagonizando Nicolas Cage

En la vida de todo actor, hay una filmografía compuesta por las películas que estuvo muy cerca de protagonizar. Por ejemplo, Harvey Keitel rodó un par de secuencias de Apocalypse Now antes de ser sustituido por Martin Sheen y James Wood llegó a despedir a su agente por no hacerle llegar el guion de Reservoir dogs. En España, , tenemos un caso así: Willem Friedkin se encaprichó de Paco Rabal al verlo en Belle Jour y solicitó que le enviasen a “ese actor español que actúa con Buñuel” para convertirlo en el antagonista de French Connection. En cambio, un intermediario cometió un error y el que acabó haciendo la audición fue “el otro actor español que actúa con Buñuel”, Fernando Rey.

Con casi medio centenar de películas en su historial, Arnold Schwarzenegger ha tenido una trayectoria casi tan agitada como la de sus activos alter ego. Terminator, Conan, el bárbaro o el mayor Alan son algunos de los personajes a los que ha dado vida el exgobernador de California pero, entre aquellos personajes a los que estuvo a punto de interpretar, hay algunos tan interesantes como los mencionados: Kubrick quería que se pusiera el casco de Pedazo de animal en La chaqueta metálica, pero Schwarzenegger estaba ocupado con otros trabajos y tuvo que darle el papel a Adam Baldwin.

Arnold Schwarzenegger, en 'Depredador' Cinemanía

Su negativa a aparecer en una película titulada Comando tuvo mayores consecuencias: la reescribieron por completo, le dieron el papel a un joven Bruce Willis y la llamaron La jungla de cristal. La lista no acaba ahí: la montaña austriaca pudo haber protagonizado una película que, por su nombre, bien podría tratarse de su propio biopic. La Roca.

Lo que impidió que Schwarzenegger llegase a 'La Roca'

En 1995, Arnold Schwarzenegger se encontraba rodando Un padre en apuros y Eraser, por lo que, cuando un nuevo guion llegó a sus manos, tuvo que reflexionar sobre si quería o no aceptar otro proyecto. El libreto que le ofrecieron, de todas formas, no ayudaba: A lo largo de sus ochenta páginas, había indicaciones del tipo “no hagamos esto”, “esto no sirvo”, “hay que reescribirlo”, etc.

Nicolas Cage y Sean Connery, en 'La Roca' D. D. P.

El personaje al que interpretaría era un especialista en armamento biológico. El nombre del director, un tal Michael Bay, tampoco le decía nada: no sería hasta ese año cuando estrenase su primera película, Dos policías rebeldes. Por tanto, el actor devolvió el guion junto con una disculpa. Bay se lo reenvió a Nicolas Cage, que estaba a punto de ganar un Óscar por Leaving las Vegas y tenía la agenda más despejada (La Roca es el único título que estrenó en 1996), y el fantástico histrión lo aceptó.

Arnold Schwarzenegger se llevó una sorpresa al ver la película. Aunque ha reconocido que el de Nicolas Cage era “un papel genial”, también ha admitido que muy posiblemente él no habría podido superar la interpretación de su colega. Camaradería ante todo.

