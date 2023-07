Ni contigo ni sin ti, las relaciones más tormentosas del mundo del cine: desde Burton & Taylor hasta 'Brangelina'

En su autobiografía por poderes Si yo te contara, Paco Rabal no se priva al enumerar los romances que han cuajado su vida: desde la actriz española Isabel de Pomés hasta una enigmática Mariví de la que no da “su apellido porque no me parece bien darlo, aunque su actual marido está perfectamente al tanto de lo que hubo entre nosotros antes de que se casaran”. Al parecer, el que fuera uno de los mejores actores de España también debió andar cerca de romper el récord nacional de infidelidades.

Porque Rabal estaba casado, desde los 23 años, con la también actriz Asunción Balaguer. Él mismo reconoce en sus memorias que no le proporcionó una vida fácil a su mujer: “Yo salía con señoras maravillosas, apuraba la copa de la vida, pero Asunción tuvo una paciencia formidable. Eso sí, de ahí a decir que le no me la merezco… No sé, yo también he intentado ser muy bueno con ella. Cuando seguimos juntos, ya de viejos, pero tan joven nuestro amor como el primer día, por algo será”.

Asunción Balaguer y Paco Rabal, junto a El brujo, en 'Juncal' TVE

Rabal murió en 2001 tras pasar más de dos tercios de su vida junto a Asunción Balaguer. Ella lo sobreviviría durante 18 años: el matrimonio dejaba tras de sí 15 títulos en los que habían compartido pantalla (como la serie Juncal o la película El palomo cojo), dos hijos y una empresa cuyo nombre da muestras de la humorística resignación de Balaguer: Picaflor S.L.

En el mundo del cine, han abundado las parejas como Rabal y Balaguer: examinadas desde fuera, parecen incomprensibles, y lo son aún más si el papel cuché se empeña en desvelarnos todas sus intimidades. Y, sin embargo, el vínculo que las une es tan férreo que uno ya no se lo imagina a él sin ella, ni a ella sin él. Pero no todos los matrimonios son a prueba de balas como lo fue el de aquel Don Juan murciano y su mujer. Algunos, tarde o temprano, se desmoronan.

Burton & Taylor

El hombre que vino del frío y la gata sobre el tejado de zinc se querían tanto que se casaron dos veces. Entre los dos, sumaban nueve cónyuges distintos y 12 películas juntos. La última, de 1973, se titulaba Se divorcia él, se divorcia ella, una escenificación muy práctica puesto que, para cuando la rodaron, Richard Burton y Elizabeth Taylor iban camino de divorciarse por primera vez. Unos años más tarde, volverían a casarse de nuevo; y de nuevo se divorciarían.

Richard Burton y Elizabeth Taylor se besan en la cubierta de un yate en el puerto italiano de Ischia MGMC

Burton y Taylor eran actores de carácter, y todo apunta a que ese carácter los acompañaba en su vida privada. Al portentoso intérprete galés lo nominaron siete veces al Óscar; a ella, cinco y lo ganó dos veces, pero las estatuillas no eran el único objeto valioso que guardaba en casa. Burton le regaló joyas como la perla Peregrina, que había pertenecido a Felipe II y que, tras pasar por las manos de Taylor, fue subastada por 9 millones de dólares e incluso inspiró una novela, La leyenda de la Peregrina, de Carmen Posadas.

Elizabeth Taylor, con su gran amor, Richard Burton, en una escena de 'Cleopatra'. REUTERS

Además, el actor obsequió a su doblemente exmujer con el denominado Diamante Taylor-Burton de 68 quilates. Su amor, eso sí, no era sólo materia para tasadores: cuando se publicó la correspondencia íntima del matrimonio, pudimos descubrir que el solemne y atormentado Burton regaba a su mujer con apelativos como “mi pequeño espamo” o “mi querida Scrupel-shrumpilstilskin”, algo que suena tan adorable que ni siquiera importa que no tenga significado en inglés.

Richard Burton y Elizabeth Taylor interpretan a un matrimonio fracasado en '¿Quién teme a Virginia Woolf?' WARNER BROS

Spencer Tracy y Katherine Hepburn

La autobiografía de Kirk Douglas, El hijo del trapero, tampoco es ajena a las conquistas: Se puede recorrer el Hollywood femenino de la edad de oro sólo con el historial amoroso del protagonista de Espartaco. Uno de los nombres que surgen es el de Gene Tierney, con la que Douglas estuvo viéndose durante unos meses.

La actriz, a su vez, tenía una relación con Spencer Tracy y, en una ocasión, le anunció a Kirk que debían acabar ya con su romance. ¿Por qué?, le preguntó el actor. “Porque voy a casarme con Spencer Tracy. Me lo ha prometido”. Kirk Douglas se echó a reír: “Por favor, si no se ha casado con Katherine Hepburn, no creo que lo vaya a hacer contigo”.

Spencer Tracy y Gene Tierney en 'La aventura de Plymouth' Cinemanía

Tracy y Hepburn, una de las parejas más sólidas del cine americano, nunca se casaron. La firme convicción católica de él le impedía divorciarse de su auténtica esposa, Louise Ten Broeck, con la que tenía varios hijos. Su compromiso conyugal, eso sí, era más laxo en materia de infidelidades, con lo que su matrimonio quedó reducido a una mera formalidad, ya que su verdadera mujer, a efectos no legales, era Katherine Hepburn.

Katharine Hepburn y Spencer Tracy. EPA Photo

Estuvieron juntos desde 1942 hasta la muerte del actor en 1967. Nada parecía indicar que Hepburn, liberal y desinhibida, acabaría enamorándose del adusto Tracy, sobre todo después de que, al verlo por primera vez en el rodaje de La mujer del año, opinara que Spencer era más bajito de lo que pensaba. La respuesta de Mankiewicz, director de la película, se convirtió en profética: “No te preocupes, Kate. Él te acabará poniendo a su altura”.

Spencer Tracy falleció diecisiete días después de grabar su última escena en Adivina quién viene esta noche (1967) y Hepburn reconocería años después que jamás fue capaz de ver la película.

'Adivina quién viene esta noche' Cinemanía

Brangelina

Cuando Jim Halpert regresa a su oficina, se acerca hasta la dependencia de su antigua compañera Kelly Kapoor para preguntarle qué tal se encuentra, y ella le contesta: “¡Tengo mucho que contarte! Brad Pitt y Angelina Jolie han tenido un hijo, y lo han llamado Shiloh”. El personaje interpretado por John Krasinski esgrime su particular mueca de confusión y añade: “Me alegro, pero, ¿qué hay de tu nuevo en tu vida?”. Kapoor lo observa desafiante y contesta: “Acabo de contártelo”.

Durante años, la estabilidad de la pareja compuesta por Brad Pitt y Angelina Jolie fue uno de los pilares centrales de la prensa rosa y de sus innumerables lectores a lo largo del mundo. Eran uno de esos matrimonios nacidos en el cielo: Guapos (no, en serio, eran Brad Pitt y Angelina Jolie), jóvenes, con talento y dedicados en cuerpo y alma a obras de caridad. La fachada era tan espectacular que algunos empezaron a pensar que en aquel palacio de amor debía haber alguna zona de sombra. Y no se equivocaron.

Durante su matrimonio, Angelina Jolie y Brad Pitt tuvieron seis hijos. Tres de ellos fueron adoptados (Maddox, Zahara y Pax) y otros tres biológicos (Shiloh y los gemelos Vivienne y Knox). REGENCY ENTERPRISES

Brangelina se disolvió en 2016 tras catorce años poniendo el listón inalcanzable para cualquier pareja. Y el adiós no fue precisamente discreto: Angelina Jolie acusó a Brad Pitt de agredirle a ella y a sus hijos, pero un juez desestimó el caso por falta de pruebas.

En 2021, el ganador de un Óscar por Érase una vez en Hollywood perdió la custodia compartida de sus hijos, justo cuando nuevas denuncias por parte de su exmujer salían a la luz: Angelina describió a Pitt como “un monstruo”. No sabemos cómo le sentó todo esto a Kelly Kapoor, aunque no debió ser fácil de aceptar para ella.

Brad Pitt con algunos de sus hijos Robyn Beck / Getty Images

