“Me encantaría hacerlo”: John Krasinski sobre protagonizar ‘4 Fantásticos’

Uno de los proyectos más esperados que se divisa en el futuro de Marvel es el reboot de 4 Fantásticos que, por fin, pasaría a formar parte troncal del MCU. De este film, alejado de anteriores y poco afortunadas versiones de los personajes, lo único que se sabe por ahora es que lo dirigirá Jon Watts, tras haberse encargado de tres películas de Spider-Man: Homecoming, Lejos de casa y No Way Home, que se estrena este 17 de diciembre. Sobre el cásting, sin embargo, nadie ha soltado prenda, y durante la promoción de la futura Viuda Negra (estreno el 9 de julio) Kevin Feige, director creativo de Marvel, afirma que aún es pronto para hablar de fichajes.

Pero claro, eso no va a detener a los fans. En los últimos meses los seguidores de la Casa de las Ideas han lanzado dos candidatos perfectos para encarnar a Mr. Fantástico y Sue Storm, con los rostros respectivos de John Krasinski y Emily Blunt. Ambos actores son marido y mujer en la vida real (y han firmado tanto Un lugar tranquilo como su reciente secuela), pero Blunt ya ha revelado no tener intención alguna de convertirse en la Mujer Invisible. En lo referente a Krasinski, sin embargo, no será porque a él le falten ganas. Según revela CinemaBlend, el actor está más que dispuesto a convertirse en Reed Richards.

“Me encantaría hacerlo. Creo que sería increíble formar parte del mundo de Marvel en cualquier caso, y el hecho de que la gente me considere para este papel es genial”, declaró. “Realmente no he tenido conversaciones con nadie y no sé qué está pasando con eso. Estoy esperando un anuncio de Kevin Feige tanto como tú… Es interesante porque soy un gran fan de Marvel. Creo que tienen una fórmula muy buena. Quiero decir, diría que sí. Confío en Kevin no solo porque es muy talentoso, sino porque es un tipo muy agradable. Lo que sea que quiera, podemos hablarlo”.

Al igual que ocurre con Blade de Mahersala Ali, no se espera que la nueva 4 Fantásticos llegue a los cines hasta, mínimo, 2023.

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.