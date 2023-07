Lady Gaga quería que todo el mundo le llamara por este nombre mientras rodaba 'Joker 2'

Joaquin Phoenix suele afrontar cada personaje según enseña el (cada vez más denostado) Método. Por ello su actitud durante el rodaje de Joker, que le acabaría dando el Oscar a Mejor actor, fue de lo más excéntrica, y cabía esperar algo similar a la hora de rodar la secuela, Joker: Folie à deux. El caso es que en esta película su coprotagonista es Lady Gaga: artista que, aunque con menos experiencia que él en rodajes, también está convencida de que esa es la mejor forma de afrontar los papeles.

Lady Gaga, cuyo nombre real es Stefani Germanotta, asegura que se pasó años metida en el papel de Ally para Ha nacido una estrella, para poco después no abandonar nunca el acento italiano mientras rodaba La casa Gucci interpretando a Patrizia Reggiani. En la secuela de Joker, que vuelve a dirigir Todd Phillips, Gaga interpreta a la doctora Harleen Quinzel, que cae enamorada de Arthur Fleck según es internado en Arkham y se acaba convirtiendo en su amante, Harley Quinn. Es este romance aquel que centra la trama de Folie à deux.

Película que se inspira en Corazonada de Francis Ford Coppola y que al parecer es una producción musical. Una propuesta estrafalaria que ha amparado un comportamiento estrafalario, según explicaba el director de fotografía Lawrence Sher en el podcast The Trenches Talk. Sher contó lo mucho que le había costado entenderse inicialmente con Gaga: “No conocía a Stefani en absoluto. Y sentí extrañamente como si nunca la hubiera conocido, ni siquiera durante las pruebas de maquillaje y peluquería. Quizá fue mi filosofía de no intentar meterme en su espacio”.

“Pensé que no estábamos conectando. Estábamos en lugares opuestos. Quería decirle a mi equipo ‘jesús, no puedo, ella me odia, o nos odiamos, algo raro está pasando aquí’”. La cosa pintaba mal, pero todo se reducía a que Sher no estaba tratando a Gaga como ella quería. “Hubo un momento en que el ayudante de dirección me dijo ‘a Stef le gustaría que le llamaras Lee en el set’. En el momento en que le llamé ‘Lee’ todo cambió. Toda nuestra conexión cambió. Yo me quedé como ‘bueno, guay’”.

¿Por qué quería Gaga que todo el mundo le llamara Lee? Posiblemente sea una abreviatura de Harley, con lo que volvemos a lo habitual: la actriz no quería abandonar el personaje, y necesitaba que todos alrededor siguieran refiriéndose a ella como tal. Puede que esto haya contribuido a una actuación icónica, quién sabe: no lo descubriremos hasta que Joker: Folie à deux (que ya se ha rodado, librándose de las penurias de la huelga de actores y guionistas) se estrene el 4 de octubre de 2024.

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.