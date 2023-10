'Nosferatu', 'La pasión de Juana de Arco', Buster Keaton, Charles Chaplin y Dziga Vertov como nunca los has visto y oído

El cine silente se sirvió ya desde sus inicios de la música instrumental para acompañar a las imágenes en movimiento y, por ejemplo, el clásico de F. W. Murnau Nosferatu no puede entenderse ya sin la partitura de Hans Erdmann, que en su día se consideró perdida.

En el caso de esa película, piedra de toque del cine de terror de la historia del cine, son muchos quienes se han lanzado a musicarla, dado que su partitura estuvo desaparecida durante muchísimos años, hasta que la investigadora y crítica de cine Lotte H. Eisner descubrió la obra de Erdmann. Por ello, tal vez, es una de las películas silentes más musicalizadas de la historia del cine.

Habría que preguntarle, este sentido, a Pol Batlle cuál ha sido su experiencia al musicalizar esta gran obra maestra. Sin duda, habrá sido un reto y el resultado de este desafío y esta simbiosis va a poder disfrutarse en el cine concierto que inaugura el domingo 8 de octubre la nueva temporada del Café Kino del Teatro Pavón de Madrid.

Junto a Rita Payès, Batlle es el encargado de levantar el telón de una propuesta a todas luces exquisita: cine silente acompañado de un concierto en directo cuya música se ha creado específicamente para la película. Una manera de disfrutar de las mejores películas de la historia del cine que suma el talento de los más destacados artistas españoles emergentes.

Cada mes, y a lo largo de la temporada 2023-24, el Café Kino de Teatro Pavón aborda una película silente combinada con una banda sonora única, que solo va a poder disfrutarse durante la proyección.

Si octubre va a ser el mes de Murnau, noviembre recupera a Carl Theodor Dreyer y su influyente La pasión de Juan de Arco. Para acompañar los conmovedores primeros planos de Maria Falconetti en el rol de Juana, la misa de réquiem Missa Ioanna Arcensis, compuesta por Brais González (Caspervek) e interpretada por un conjunto de doce músicos formado por profesores, alumnos y músicos del Conservatorio Musical Superior de Vigo y contará con la colaboración del Coro de El Molino, dirigido por Malela Durán.

Cine concierto 'La pasión de Juana de Arco' Café Kino

Diciembre será el mes de Buster Keaton y El maquinista de la general, cuya banda sonora, compuesta específicamente para la película, será interpretada en directo por The Jazz On Five.

El nuevo año se inaugurará en febrero de 2024 con la proyección de El chico, la película más paradigmática de Charlot en la que humor y crítica social se aúnan en una especie de alquimia conmovedora. La banda sonora de la propuesta será la que compuso originalmente Charles Chaplin, uno de los pocos directores que llegó a escribir las partituras de la música de sus películas. Para interpretarla, el maestro Edgar Martín Jiménez y su orquesta Camerata Musicalis.

Marzo será el mes de Berlín, sinfonía de la ciudad, una de los primeros opus fílmicos dedicados al frenesí de la urbe en términos poéticos, que en esta ocasión estará musicalizado por Vaz Oliver.

Por último, y para despedir la temporada, el cine-ojo vanguardista de Dziga Vertov tomará el Café Kino del Teatro Pavón con El hombre de la cámara, que contará con la psicodelia rock de Raisa y el ecléctico guitarrista Xisco Rojo, para sacudir miradas y agotar oídos en una velada imprescindible.

