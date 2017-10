Nobel de Economía y donación de órganos

Por segunda vez en pocos años la Academia Sueca ha concedido el Nobel de Economía a un norteamericano entre cuyos méritos biográficos figuran trabajos sobre algo tan aparentemente distante como la donación de órganos, aunque en ninguno de los dos casos fuera el centro de sus investigaciones ni pasará a la historia por ello.

Este año el Nobel ha sido para Richard Thaler un experto en la toma de decisiones de la escuela de Chicago, conocido sobre todo por ser el autor del éxito editorial Nudge (incentivo, empujón), el impulso que necesitas para tomar mejores decisiones sobre salud, dinero y felicidad. Centrado en las razones por las que tomamos decisiones, sobre todo económicas o las que nos llevan a consumir determinados productos en un autoservicio según estén colocados o presentados, alejadas de lo considerado hasta ahora 'racional'. Por contraposición al 'homo economicus' basado en el conocimiento del tema, nos habla del 'Homer economicus' en honor al personaje de los Simpson para señalar que somos "predeciblemente irracionales" en la toma de decisiones.

En el caso de la donación de órganos, opta por las default rules (normas por defecto) para solventar las negativas familiares en USA según él como ocurre en la mayor parte de Europa donde las leyes son teóricamente de 'consentimiento presunto' y todo el mundo sería donante si no dice lo contrario. En estas líneas hemos analizado este tema y hemos visto cómo en realidad siempre se pide permiso a la familia y es ésta quien decide y que no hay ejemplos de un aumento de donación en los países que han cambiado su ley en este sentido. Instintivamente cuesta más decir que no a una cosa que tener que optar por el sí o el no, pero a veces la teoría y la práctica va por caminos distintos porque intervienen otros muchos factores.

La donación de órganos es un reflejo de muchas cosas que ocurren en la sociedadEl anterior premio Nobel con aficiones trasplantológicas fue Alvin Roth en 2012, también norteamericano "por la teoría de las asignaciones estables y la práctica de diseños de mercados". Por una parte lo de las asignaciones estables lo aplicó entre otras muchas cosas a definir la mejor manera de ordenar el intercambio de riñones entre donantes vivos y pacientes en espera de un trasplante, perfeccionando la llamada 'donación cruzada': el intercambio renal entre dos parejas donante/receptor incompatibles con su familiar pero apto para donar al receptor de la otra pareja y viceversa. Cuando hay 3, 4 ó mas familias que intercambian los riñones se forma una 'cadena' que puede tener decenas de eslabones y que permite trasplantar a un gran número de enfermos. Este proceso, que en España se ha llevado a cabo ya en 177 ocasiones siempre con la coordinación y el control de la ONT se perfeccionó con las investigaciones de Roth, que permitieron elaborar algoritmos de asignación de los riñones con los que preparar programa informáticos para facilitar el proceso.

La otra parte de las aficiones al trasplante de Roth no ha sido tan productiva. Puesto a aplicar sus teorías sobre diseños de mercado le pareció que la donación y el trasplante de órganos podías ser un terreno abonado para la creación de un mercado regulado por el que básicamente se aplicasen incentivos económicos para el donante vivo y para la familia del donante fallecido. La idea, que por supuesto no es nueva y que choca frontalmente con nuestro concepto de donación altruista, tiene en USA fervientes defensores entre la comunidad trasplantadora y filósofos teóricos, aunque también firmes detractores que en la anterior legislatura tuvieron que llegar hasta el propio Obama para frenar esta deriva mercantilista.

Como se ve, la donación de órganos es un reflejo de muchas cosas que ocurren en la sociedad y sin duda la economía ocupa un lugar cada vez más importante. No es extraño por tanto que se entrecrucen.