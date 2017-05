El terrorismo yihadista sigue creciendo como amenaza

El terrorismo yihadista, en su expresión actual nace en las postrimerías de la guerra afgano soviética en los años 80 del siglo pasado; es en ese escenario en el que nace Al Qaeda con Abdullah Azzan y Osama Bin Laden. Desde entonces, este fenómeno, que es en sí mismo también una ideología, no ha dejado de crecer. El terrorismo yihadista es un generador de contextos a los que con relativa facilidad la Comunidad Internacional se ha entregado resultando hacer un seguidismo a los intereses del propio fenómeno, aun cuando aparentemente estábamos combatiéndole. Contra este fenómeno hemos dirigido guerras como la de Afganistán en 2001 tras los ataques en EEUU; la vergonzosa de Irak en 2003 justificada en mentiras abominables que nos fueron servidas por Aznar, Blair y Bush siendo este escenario bélico la génesis -en buena medida- de lo que hoy conocemos como DAESH.

Después de más de treinta años de lucha contra este fenómeno, el mismo no ha dejado de crecer, de expandirse, de atomizarse. Hemos pasado de un actor singular como Al Qaeda y sus franquicias, a un conjunto de actores respecto de los cuales a veces llegamos a afirmar que, entre ellos, existe un gran enfrentamiento cuando en realidad comparten teleología, metodología, estrategia y tácticas. Hay que señalar que en buena medida, el autodenominado Estado Islámico es la consecución de algunos objetivos de Al Qaeda. Invito a leer los pocos documentos que han sido desvelados por los EEUU de los que fueron incautados en Abotabbad, durante la caza de Bin Laden, basta para comprobar como el DAESH es la materialización de alguno de los deseos más notables que los emires de Al Qaeda le planteaban a Bin Laden a través de sus mensajes. Tenemos que asumir que, detrás de esto hay una ideología capaz de conquistar el corazón y la mente de muchos jóvenes

Así pues, si tras treinta años combatiendo el fenómeno, desarrollando guerras, aplicando sanciones económicas, usando aviones, drones, satélites y tanques no sólo no hemos acabado con el fenómeno sino que el mismo ha crecido y nos sigue amenazando es porque el mismo ha encontrado las capacidades para hacerse resiliente. No sólo nos resiste, sino que es capaz de seguir expandiéndose a cada batalla que le planteamos. Es hora de tomar conciencia de que este fenómeno -como amenaza- es multidimensional y exige que respondamos bélicamente donde se exprese bélicamente y, donde se manifieste más asimétricamente vamos a tener que poner en juego las mejores capacidades policiales, de inteligencia y legislativas (España no está haciendo un mal trabajo). Pero, de una vez por todas tenemos que asumir que, detrás de esto hay una ideología capaz de conquistar el corazón y la mente de muchos jóvenes. Frente a esta ideología no hemos sido eficaces, ni como estados ni como sociedades. Hemos de comprender que la guerra contra este fenómeno nos exige respuestas más complejas e iniciar acciones proactivas y, creo sinceramente, que no podemos prescindir del hecho religioso, porque el correcto Islam, es un aliado frente al terrorismo y la violencia que vemos. Si nuestra respuesta la reducimos al simplismo de estigmatizar todo lo musulmán, a criminalizar a 1.600 millones de personas en el mundo, casi un tercio de la humanidad, no estaremos respondiendo con la inteligencia y la complejidad que esta amenaza nos exige.