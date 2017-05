Los nuevos equilibrios del Botànic

El pacto del Consell ha llegado, dos años después de las elecciones que propiciaron el triunfo de la izquierda en la Comunitat Valenciana, a un nuevo escenario.

El retorno de Pedro Sánchez al liderazgo del PSOE ha supuesto una sacudida para el PSPV, o mejor dicho, para sus dirigentes, la mayor parte de los cuales apostaron sin ambages por Susana Díaz, con Ximo Puig como máximo exponente. Puig jugó fuerte, creyó que la vieja forma de organizar el partido, con la influencia de las federaciones, daría como resultado el triunfo de Díaz. Pero se equivocó. El terremoto que ha vivido el sistema político español en los últimos años, y el PSOE en particular, lo ha cambiado todo, y la militancia ya no se conforma con el tutelaje de las élites. Solo hay que ver los arrolladores resultados de Sánchez, que tuvo en el "no es no" a Rajoy un banderín de enganche ideal para legitimar su vuelta.

El resultado de ese seísmo político tuvo como consecuencia electoral el surgimiento de Podemos, cuyas bases han dicho en la Comunitat Valenciana dicho a pablistas y errejonistas que prefieren la vía alternativa de Antonio Estañ. Y en medio, Compromís, que trata de hacer de mediador en Madrid para llevar a buen puerto la moción de censura a Rajoy. Todos estos cambios alteran el tablero del Botànic de cara al tramo final de legislatura. Veremos de qué forma.