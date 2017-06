Carta a la Virgen del Rosario, o de Podemos

Estimada señora. Permítame que le hable de usted, puesto que no la conozco personalmente. Y por favor, que siga siendo así, que los pastorcillos lo de ver aparecerse una virgen entre unos pinos lo llevarán de rechupete, pero a mí se me aparece usted flotando y me da un infarto. En cualquier caso, le escribo para felicitarla por su recién concedida medalla de Oro de la Ciudad de Cádiz. No sé exactamente qué va a hacer usted con una medalla de oro, a lo Usain Bolt, pero enhorabuena en cualquier caso. Más que por la medalla, por el milagro que ha obrado usted en el corazón impío y pecaminoso del alcalde de la ciudad, José María González, más conocido en el mundillo de las condecoraciones marianas como ‘Kichi’.

Ahora tengo, y mire que lo siento, que darle el disgusto: lo suyo ha sido muy laicoSí, es verdad que la idea de condecorarla fue del PP y que la avalaba una iniciativa popular con 6.000 firmas, pero eh, que un señor de la cuerda de Podemos vote a favor de una iniciativa del PP se puede considerar un segundo milagro. Si consigue usted que baje el paro en Cádiz lo mismo hace triplete. Hay que tener en cuenta, sin restarle méritos a usted, que no es usted pionera, porque hoy en día una virgen sin medalla es una virgen que está haciendo algo mal. La culpa de que no sea usted la primera es sobre todo del exministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, que era ver a una virgen y condecorarla con ansia. Cuenta la leyenda que Fernandez Díaz se cruzó una vez con una vecina sexagenaria de Teruel que permanecía pura y entera y sin saber cómo al llegar a la cola del pan la señora tenía colgada una medalla al cuello. En fin. Ya sabrá que el mismísimo Pablo Iglesias (qué apellido más inoportuno para no ser practicante) ha defendido su condecoración. Ahora tengo, y mire que lo siento, que darle el disgusto: lo suyo ha sido muy laico.

El líder de Podemos dijo que ‘Kichi’ le explicó que "con esa tradición anarquista y liberal" de la ciudad, y con usted "tan vinculada a las cofradías de pescadores", lo suyo no va unido "al conservadurismo que nos podría parecer desde fuera". Vamos, que además de dorada, ahora es usted roja. A lo mejor le quitan a usted eso del Rosario y le ponen de Podemos. La Virgen de Podemos, que no es mal nombre si es usted milagrera. No sé si le habría gustado más que la medalla se la diera Fernández Díaz, que es del Opus, o Kichi, que es de Podemos. Hay matices: el exministro la concedía a quien le salía de las mismísimas revelaciones y a usted, por lo menos, la propuso la gente de Cádiz.

Inmaculadamente suyo, un saludo.

Isra Álvarez