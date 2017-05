La matriz de la amistad

Anoche había quedado con un amigo, pero en el último momento su exmujer le pidió que se quedase con los peques. "No te preocupes, para la próxima".

Dudé si llamar a alguien y hacer otro plan, pero estaba cansada, así que wasapeé durante un rato y me quedé dormida.

El despertador ha sonado a las 7. Me he levantado, he preparado café con leche de almendras, tostadas y huevos revueltos, y me he sentado a trabajar. Tengo mucho por hacer. Me acuerdo de la matriz de Eisenhower, primero lo urgente e importante, y mientras lo voy sacando, el tritono de Whatsapp va sonando: un periodista, una agencia, mi madre, un amigo, otro, una amiga, varios más...

Te vas haciendo flexible y comprensiva y ellos se van ubicando como en la matriz de Eisenhower

El periodista quiere hacerme una entrevista para su próximo libro. "Por supuesto, un honor".

La chica de la agencia me pide algunos cambios sobre un trabajo que tenemos en marcha. "Claro, me pongo con ellos".

Mi madre, cosas de madre. "Te quiero, mamá".

Y los amigos... me hacen sonreír, todos ellos.

A me envía un audio. Se ríe y suena cansado. Me dice que buscamos hueco para vernos y que hay que planear una escapada para desconectar. "¡Lo vemos ya!".

B escribe saltándose letras, mensajes cortos e inconexos. Si no fuera porque le conozco pensaría que está estresado. "Un vino cuando quieras".

C se pilló una moña ayer y en su audio arrastra la voz como puede para decirme que tenemos que cenar juntas. "Hay que ponerse al día".

D dice en el grupo que tenemos con E que él querría hacer el amor esta noche y que como confía en Tinder, nos veremos mañana.

E me llama a las 12.00, tenemos que hablar de cosas serias. "Mejor 12.15, a las 12.00 me llaman de la radio".

F me dice que ha leído una de mis columnas al azar y que le he hecho sentir muchas cosas. "Voy a regalarte mis libros de prosa, quiero que los leas".

Y mientras wasapeo con ellos y trabajo me doy cuenta de cómo con la edad vivo la amistad de otra manera. Los amigos de la adolescencia eran amigos para todo, de los que esperabas todo y a los que exigías todo.

Y tú estás para todos ellos y de cada uno recibes encantada lo que te puede dar

Con el tiempo te vas haciendo flexible y comprensiva y ellos se van ubicando como en la matriz de Eisenhower, pero en lugar de lo urgente y lo importante, tendríamos conversaciones banales, problemas importantes, vacaciones, risas... Así, tenemos a los amigos para salir de copas, los del vino improvisado, los que están deseando hacer una escapada y son estupendos compañeros de viaje, los que se apuntan a un bombardeo da igual el día y la hora a la que les llames, los que te necesitan para que los animes y a los que llamas sin dudarlo cuando eres tú quien necesita consuelo...

Y tú estás para todos ellos y de cada uno recibes encantada lo que te puede dar y cuando te lo pueda dar. Y a ninguno le exiges nada.

Y pienso que qué bonita es la amistad a partir de cierta edad. "No me hago mayor, me hago feliz", tuiteo.