Qué bonitas las nubes naranja

El viernes quedo con un chico en Madrid para cenar. Ha reservado, con esfuerzo porque estaba todo lleno, en Tatel a las 23h. Me parece una suerte, me encanta el restaurante, no tengo mucha hambre, así que cenar tarde es ideal y además Google dice que estoy a sólo 9 minutos caminando.

La pantalla empieza a ponerse morada, intento entrar en whatsapp y no responde

Me pongo guapa, cojo mi bolso nuevo del loro (que me encanta) y mis sandalias de Ruth Amaya, monísimas pero comodísimas (que voy a caminar, aunque sea poco), y salgo.

Hace una temperatura fantástica, el cielo está precioso, de ese azul que aún se resiste a ser noche y salpicado de nubes naranjas. Me suena el iPhone (casi nuevo), un amigo me envía un audio. Le respondo y me contesta entre risas que siente chafarme el romanticismo, pero que el color de esas nubes que tanto me gustan es debido a la contaminación. "Ya no volverás a verlas igual", termina. Sonrío, vuelvo a mirar a mis nubes naranjas y entro en Tatel.

Whatsappeo a mi acompañante que se retrasa y le parece estupendo que vaya pidiendo dos verdejos. La chica me ofrece un plato de chips de hortalizas que la pobre me tira por encima. Me agacho a recogerlos y de paso pienso que vaya maravilla las sandalias, el paseo y un rato de pie en la barra y estoy como una lechuga. La camarera parece apurada y yo espero que no se haya sentido mal.

Tras un rato charlando, nos llevan a la mesa, le dejo pedir a él (a mí me gusta todo) y voy al baño. Sonrío a la chica de la limpieza y pienso que qué bonito y limpio está todo.

Una faena lo del móvil, pero como decía aquel "vaya disgusto me voy a pillar el lunes"

Cierro la puerta, apoyo el bolso en la cisterna, me giro y plum #madredelamorhermoso, el bolso (abierto) directo al WC. Lo cojo rauda y plum, móvil y cartera al agua #aydios Rescato el móvil lo primero (el dinero es el dinero, pero el móvil es otro nivel). La pantalla empieza a ponerse morada, intento entrar en whatsapp y no responde, y plof, se apaga. En cuclillas y bendiciendo mis sandalias por enésima vez, me lío a coger papel higiénico y a secar el móvil, que escupe agua sin parar. Continúo así unos 10 minutos, pero nada, ha muerto y debo aceptarlo. Seco la cartera y el resto de cosas, armo la de #diosescristo con el papel higiénico y vuelvo a la mesa toda digna a pesar de que he debido estar en el baño media hora y mi acompañante debe de estar flipando.

Una faena lo del móvil, pero como decía aquél "vaya disgusto que me voy a pillar el lunes", ahora no voy a perderme una noche tan agradable por pensar en eso.

Disfruto de la cena y de la conversación y a la hora de pagar veo que las tarjetas están pegadas, los billetes chorreando así que le confieso a mi acompañante entre risas mi odisea bañil #yeloquehay.

Salimos del restaurante para ir a la terraza del Círculo desde donde se ve el cielo de Madrid. Vuelvo a mirar a las nubes naranjas y me siguen pareciendo preciosas. Y es que, es así, no vemos las cosas como son, sino como somos.