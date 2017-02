6 de febrero: lunes de resurrección. Acto primero

En Catalunya, como vamos un poco a nuestro aire, hemos decidido cambiar el tradicional domingo de resurrección por el lunes 6 de febrero y que la Semana Santa caiga este año bajísima, la primera semana del mes.

Así el lunes pudimos asistir a la resurrección de Artur Mas quien recuperó su papel de president de la Generalitat, "hoy me he puesto el pin de president" aseguró, y se convirtió en el centro de atención restando protagonismo a las otras dos acusadas por el 9-N, Joana Ortega e Irene Rigau, y también al actual president Puigdemont que hizo lo mismo que Mas hace un año, "dar un paso al lado" para no molestar en el proceso hacia la independencia de Catalunya. Mas ocupó el primer plano y estuvo cómodo, no así Oriol Junqueras que aunque es el vicepresident del Govern intentó mantenerse en un segundo y hasta tercer plano.

El 6-F fue preelectoral, asistimos a la proclamación Artur Mas como candidato del PDeCat a las próximas elecciones en Catalunya (en breve) siempre con el permiso del TSJC y la posibilidad de que le inhabiliten por permitir la consulta del 9-N y desobedecer al Constitucional. Cerca de Mas, pero no tanto como para repetir el Junts pel Sí, estaba Junqueras, y el tercer 'socio' para permitir que el proceso siga avanzando -la CUP- que no entiende porqué, si se desobedeció al TC, la línea de defensa sea que no se habían dado cuenta. Continuará el 27-F con el juicio a Homs.