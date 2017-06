Iglesias no rompe su techo

Irene Montero entraba en pista y abría el juego censurando al Gobierno del PP. Se preveían golpes duros y no falló a las expectativas, atacó. Retrataron a los populares con las 60 "tramas" de corrupción en las que se han visto envueltos. La estrategia era marcar músculo en ese asunto, ya que casi el 55% de los españoles la considera como una de sus principales preocupaciones en el último CIS. Como en enero de 2015, antes del despegue de los morados y sus confluencias. Fue un discurso en el que se definió al PP como los "dueños del cortijo" y los comparó con los Soprano y el Padrino. Triunfaba en clave interna. Sin embargo y por sorpresa, Rajoy subió a la tribuna y logró un break point, tomando la iniciativa en la moción rompiéndoles el servicio. Recurría para ello a su particular imaginario marianista combinado con la sorna gallega para desprestigiar la moción bajo una única idea fuerza: lo único que quieren es romper la estabilidad de España. La frase: "Cuando España gana, ustedes pierden". Iglesias tomaba el relevo. En casi tres horas de discurso lo mejor fue su contextualización. Hilando la corrupción y los intereses de las élites desde el siglo XIX al XXI. Pero cuando llegaron las iniciativas se proyectaron más como una ráfaga de medidas que como un programa político. Su desafío técnico era romper su techo (el voto protesta) para erigirse como presidenciable (voto propuesta). No sucedió. Pero sobrevivió a un mañana.

