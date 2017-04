El PSOE, Felipe González y "las cosas importantes"

De todo lo que se ha dicho (y se ha dicho mucho) tras el repentino fallecimiento de Carme Chacón, la frase más enigmática es la que pronunció Felipe González, por muchos años presidente del Gobierno y dirigente de máxima referencia del Partido Socialista. Cuando lo invitaron a decir lo que pensaba, a la salida de la capilla ardiente, aprovechó para lanzar un explícito mensaje a sus compañeros de partido.

El mensaje tenía un destinatario concreto: esos "compañeros de partido"

-Quizá para todos los compañeros… que una noticia como esta nos debería a llevar a discutir de las cosas importantes. Solo quería decir eso.

Son 139 caracteres justos, con los puntos suspensivos incluidos. Un tuit. Podría haber dicho mucho más (Felipe, cuando quiere, es de regate largo), podría haber escurrido el bulto o podría haberse limitado a hacer un comentario cariñoso sobre la compañera fallecida. Pero, no. González lo dijo: que los socialistas deberían "discutir sobre las cosas importantes". ¿Qué quiere decir eso? Desde luego, no era una referencia genérica sobre la vida y la muerte, ya que el mensaje tenía un destinatario concreto: esos "compañeros de partido" que, en este momento, están debatiendo sobre el futuro del PSOE. ¿Qué pasa? ¿Que a Felipe no le parecen suficientemente importantes los términos en que se está llevando a cabo esa discusión? ¿Tal vez piensa que en la pelea por el liderazgo están dejando de lado cuestiones esenciales? ¿Tal vez implican esas palabras la escasa consideración que le merecen los protagonistas de esa discusión?

Buscando respuesta a esas preguntas he rebuscado en las últimas intervenciones públicas de Felipe González. Aparte de dar su expreso apoyo a Susana Díaz, hablar despectivamente de Pedro Sánchez y abogar por la unidad de los socialistas, en las más recientes propone "repensar la socialdemocracia" para dar respuestas "a la crisis de la partitocracia" (sic) y de la democracia representativa, los retos de la globalización y la revolución tecnológica. González advierte sobre el riesgo de "respuestas reaccionarias" y muestra su preocupación ante las propuestas "demagógicas" o ante el riesgo cierto de que las democracias occidentales dejen "de ocupar los centros de poder y decidir los valores y los destinos del mundo". Ante todo eso propone "un debate de ideas, de análisis de la situación".

Lo primero que tienen que hacer los socialistas es recuperar la unidad y resolver los graves problemas de liderazgo

¿Se refiere a esas cosas González cuando propone a sus compañeros hablar de "las cosas importantes"? No lo sé. Lo que sí sé, y él también lo sabe, es que los debates no son ajenos a las personas, con nombres y apellidos. Que para reconstruir el discurso político, recuperar el rumbo perdido y la conexión con los ciudadanos lo primero que tienen que hacer los socialistas es recuperar la unidad y resolver los graves problemas de liderazgo de una organización huérfana y crispada donde unos días hablan de "coser" y otros días se cosen a puñaladas. Cuando falta un mes para las primarias, las opciones son las que son y las actitudes, las que saltan a la vista… o al oído, como en la espeluznante intervención a puerta cerrada del estadista malagueño Miguel Ángel Heredia, magnífica prueba de cómo está el patio en un partido donde a los tres contendientes que se disputan la secretaría general hay que sumar otro: Caín.

Desde luego, episodios como la muerte de Carme Chacón ponen a ese partido frente al espejo y le obligan a enfrentarse a su pasado y a su futuro. Cuando Chacón, en tiempos de Zapatero, encabezó la lista de Barcelona del PSC-PSOE, en las elecciones generales de 2008, los socialistas sacaron en Cataluña 1.672.000 votos; en las del año pasado, 558.000. En España lograron entonces 11.289.000 votos; el año pasado, 5.435.000. Si ahora quieren debatir sobre "cosas importantes", como propone su histórico líder, deberán dar precisa respuesta a dos preguntas: qué han hecho para perder tantos apoyos y qué harán para recuperarlos. Si no son capaces de encontrar juntos las respuestas, lo demás carece de importancia.