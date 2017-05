La penúltima oportunidad para el PSOE

Cuando solo faltan cinco días para que los socialistas elijan en primarias a su nuevo/a secretario/a general, la opinión está dividida: los que piensan que el PSOE se va a romper esa misma noche y los que piensan que está ya hecho añicos, sin remedio. Visto lo visto en el paupérrimo debate de estos días, las dos tesis son fundadas.

Luego estamos los optimistas natos, los que creemos que los proyectos políticos son fruto de la necesidad, no del capricho de unos dirigentes y ni siquiera de la voluntad de unos militantes. Lo que quiere decir que el futuro del socialismo democrático no está escrito, no depende de esas primarias ni de los tres aspirantes a su secretaría general. Dependerá de que a partir del día 21 alguien recuerde (en ese partido o fuera de ese partido) que el problema no es saber quién manda en el PSOE sino saber qué respuesta da a las necesidades de una sociedad perpleja, confundida y cabreada por haber tenido que cargar sobre sus espaldas con los costes de unas políticas económicas erróneas, cuando no perversas o, directamente, delictivas.

Por necesidad de una sociedad injusta y desigual nació hace más de 100 años el PSOE

Por necesidad de una sociedad injusta y desigual nació hace más de cien años el PSOE obrerista de Pablo Iglesias. Por necesidad de una sociedad en tránsito, que pretendía construir sin traumas una democracia a la europea sobre los rescoldos de una dictadura, nació hace más de cuarenta años el PSOE regeneracionista de Felipe González. Por necesidad de una sociedad empobrecida e indignada, que no encontraba respuesta a sus problemas en los partidos clásicos ni en las instituciones, han nacido en fechas mucho más recientes otras opciones, como Podemos, que le han quitado al Partido Socialista buena parte de su antiguo electorado natural pero están todavía lejos de ser por sí mismas una opción de poder.

La duda no es saber si en el PSOE va a mandar Susana Díaz, Pedro Sánchez o Patxi López. La duda es saber si todavía hay una parte de la sociedad española que necesita de un proyecto socialdemócrata y progresista, con las ideas claras sobre el futuro de Europa, la defensa de los valores democráticos y la urgencia de poner freno a la desigualdad creciente, el empobrecimiento de las clases medias, la expulsión de los jóvenes del mercado laboral y la exclusión social de quienes ya no tienen nada que perder. Si de paso tiene respuesta para los problemas territoriales y no se limita a avivarlos envolviéndose en la bandera, mucho mejor.

De esa votación nadie puede esperar el advenimiento de un líder salvador

Por lo que me cuentan por la calle, y me cuentan mucho en puntos muy diferentes de España, creo que sí, que todavía hay muchos españoles que tienen esa necesidad. Otra cosa es que piensen que quien va a saciarla es el ganador o ganadora de las primarias del domingo. Eso no se lo creen ni ellos. De esa votación nadie puede esperar el advenimiento de un líder salvador (salvo las camarillas de cobistas de Pedro y Susana, que se conformarían con ganar de penalti y en el último minuto para conservar sus puestecillos). Como mucho, la llegada de alguien capaz de salvar los muebles y convencer a los demás de que remen en una misma dirección. Tras la elección del secretario general viene el congreso del partido y tras el congreso del partido vendrá, en su día, la elección del candidato o candidata a la presidencia del Gobierno que no tiene por qué ser ninguno de los tres que hoy compiten por la secretaria general.

¿Es posible que aprovechen esta penúltima oportunidad para lograr la unidad y aclarar las ideas quienes hoy están en pleno brote de cainismo? No sé si es posible, pero más les vale. Si no lo consiguen, esa franja de la sociedad necesitada de un proyecto europeo, progresista, igualitario, con sensibilidad social y valores democráticos claros, buscará -y hará bien- en otros sitios. En esos sitios, eso sí, también tendrán que aprender la lección de la catástrofe socialista: además de mandar en la organización, hay que dar respuestas a los ciudadanos.