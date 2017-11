¿Cómo se les explica a los niños lo de Cataluña?

Comida de domingo con amigos. Estamos en Madrid, pero la conversación gira en torno al monotema: Cataluña. Temo que los tenedores vuelen porque lo de la independencia ya es cuestión de blanco o negro, así que el postre me lo tomo en la mesa de los niños. Están jugando con los clics, divididos en bandos (parece que eso va con la herencia genética) de buenos y malos. A los primeros les llaman españoles y a los segundos catalanes.

La historia ha demostrado que los sistemas educativos pueden ser terriblesTienen la boca llena de churretones de espaguetis y probablemente no son capaces de encontrar Cataluña en el mapa, pero algunos ya se han hecho una idea de la situación política del país y de quiénes merecen la condena. Dicen que los del fuet son los malos porque se quieren ir de España y de eso nada, monada (sic). Les pregunto qué creen que hay que hacer con los millones de catalanes que sienten que les está privando de su derecho a decidir, pero no llegan a responderme. A uno de los padres no le hace gracia que esté hablando con su hijo del tema porque él ya le ha explicado que lo bueno es ser español y el 155 la solución. Me callo porque cada uno sabrá cómo educar a su hijo, pero una de las madres del grupo salta porque no quiere que a su hija le llegue el mensaje de que los catalanes son demonios. Una pareja pide silencio porque lo que no quieren es que sus hijos sepan nada del tema. Total, que el café nos lo tomamos cada uno en nuestra casa.

Mi comida me lleva a pensar que el adoctrinamiento infantil igual es un problema de toda España, que a los niños no les gana nadie a preguntas. Nos han contado el peligro que hay en las casas independentistas catalanas, ese que ha forzado a que, al cumplir la mayoría de edad, muchos vivan la relación con el resto del país como una tortura. También hemos visto los manuales de pinta y colorea que supuestamente se utilizan en algunas aulas catalanas. De lo que se ha hablado menos es de lo que les están contando padres y profesores del resto de España de lo que pasa en Cataluña a los niños. ¿Se les está adoctrinando con las explicaciones?

Parece que Defensa y Educación va a reforzar un programa en Educación Primaria y Secundaria, que dependerá de los gobiernos autonómicos, para que los estudiantes se familiaricen con símbolos nacionales como el himno, la bandera y el rey como figura de las Fuerzas Armadas (se firmó en 2015, pero ahora ha entrado prisa por sacarlo). El Centro Nacional de Innovación e Investigación Educativa está confeccionando unidades didácticas relacionadas con cuestiones de seguridad y defensa para orientar a los docentes, de los que, sobre todo, dependerá la medida.

Enseñarle que, aunque solo tenga una témpera blanca y otra negra, si las mezcla obtiene el grisLa historia ha demostrado que los sistemas educativos pueden ser terribles, pero también que todo depende del modo en que se apliquen. Incluso cuando a los niños se les obligaba a cantar en clase el 'Prietas las filas' surgieron disidentes. La cuestión no es qué se cuenta, sino cómo y la cosa es para prestarle atención, en casa y en la escuela, porque de ella dependerá el modo en el que las generaciones futuras se relacionarán con los catalanes. No suena bien que sea en términos de amigos y enemigos.

Lo que tenemos sobre la mesa conlleva conceptos difíciles de comprender para un niño, en ocasiones, cargados de subjetividad. Es normal que se lo lleven a la dicotomía como si fuera un partido de fútbol (a muchos adultos les pasa lo mismo), aunque no se debe subestimar la mente de un niño y su capacidad para escuchar múltiples posibilidades. Sin duda, la que oye en su casa es la más potente, pero también tiene fuerza la del aula, la del patio del colegio que le cuentan otros niños…

El único adoctrinamiento válido es el que le ayudará a comprender que en todas ellas puede encontrar verdades y, a través de ellas, su verdad. La capacidad de desarrollar un pensamiento crítico puede ayudar a un niño a entender los motivos de la existencia de los extremos y a salir de ellos. Enseñarle que, aunque solo tenga una témpera blanca y otra negra, si las mezcla obtiene el gris. Ese es un color con muchas tonalidades.