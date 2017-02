Carta a Ana Belén, Goya de Honor

Querida –en sentido estricto, o sea que te quiero– Ana Belén:

Desgraciadamente no pertenezco a ninguna Academia, pero quede clara mi oposición a este Goya de Honor que te van a entregar tus compis del cine y que, según dices, recibirás encantada porque es señal de que te quieren. ¿Y quién no, Ana? Pero lo del Goya de Honor me suena un poco prematuro cuando sigues fascinando a medio mundo cada vez que te pones delante de una cámara, cada vez que cantas –con una voz envidiable–, cada vez que te subes a un escenario, Fedra mía. (Y déjame que ponga entre paréntesis lo que tal vez no conocen muchos: tu empatía y disposición en la ayuda desinteresada a causas sociales). No quiero para ti ningún Goya de Honor porque aún te recuerdo entrevistándote nervioso y demasiado joven cuando tú hacías El sí de las niñas en los festivales de España con Guillermo Marín. Desde entonces ha llovido mucho, pero no sobre ti, que sigues siendo la eterna Ana Belén capaz de casi todo, comprometida políticamente desde la independencia, hermosa siempre, discreta lo justo pero levantando la voz ante la falta de papeles mejores para las mujeres o quejándote junto a muchos contra ese absurdo incomprensible que es el IVA cultural. Es fantástico que en este país hayas sido protagonista de entrevistas y declaraciones en periódicos y apenas hayas aparecido en la prensa del corazón, que respeto pero que es otra cosa.

Las cartas de esta sección en 20minutos suelen ser una sucesión de ‘zascas’ de muy variado pelaje a los que miccionan fuera de tiesto –que no son pocos–; y aquí me tienes, Ana, queriendo ser justo, imparcial, distante y frío contigo y con tu Goya y, ya ves, solo me salen palabras de reconocimiento y admiración. Porque no es fácil encontrar nada negativo en tu carrera, en tu vida mucho más personal que pública. Claro que no todo lo que has hecho ha sido bueno, claro que puedes arrepentirte de algunas películas, porque no arrepentirse –aun admitiendo que siempre se aprende algo– es patrimonio de los necios. Pero a los 65 años, en plena madurez y eternamente joven, tienen razón los de la Academia cuando dicen que eres "referente de muchas generaciones" y sigues siendo "rostro y voz imprescindible de nuestra cinematografía". Y de nuestro teatro. Y de nuestra música. Y de nuestra memoria sentimental, que hoy cotiza al 21%. Como la Puerta de Alcalá, Ana, sigues ahí, viendo pasar el tiempo sin que el tiempo se atreva a pasar por ti por muy abuela que seas.

Un beso, Ana, de corazón a corazón y gracias por tantas cosas y da un abrazo a Víctor de...

Andrés Aberasturi

P. D.: Que digo que igual sí, que igual es buena idea lo del Goya de Honor, que merecértelo, vive Dios que te lo mereces.