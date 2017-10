Carta a Carolina Bescansa, diputada de Podemos

Estimada Carolina:

Se te ha echado de menos. O al menos eso me ha pasado a mí, no sé al resto. También te digo que seguramente algún compañero de partido ahora te eche de más, pero ese será su problema, porque a los partidos les suele gustar el debate interno justo hasta que empieza. Y normalmente les gusta más en el partido de al lado que en el propio. Pero, vamos: nada que os vaya a asustar ahora en Podemos.

Toda esta situación vinculada al independentismo en Cataluña, al 1 de octubre, al ahora voy ahora no voy al Senado ha conseguido obrar muchos milagros. Por un lado, como movimiento del péndulo, la reacción de respuesta de una parte del pensamiento colectivo catalán y español, que sobre todo en el primer caso estaba o dormida o silente. Eso siempre habrá que ponérselo entre los méritos de Puigdemont, que desde que Iniesta marcara el gol de la final de Sudáfrica en 2010 nadie más que el president ha conseguido sacar más banderas de España a la calle. Otro milagro es ver y sobre todo escuchar a otra parte de la sociedad catalana, la que tiene empresas, que ha sido la que más claro lo ha tenido desde el principio. Si el independentismo es de salón, lo aceptan. Si se mete en la cocina, ellos tienen muy claro que el dinero además de miedoso es pragmático. Y un tercer milagro es el que has obrado tú. Parecía que desde "Vistalegre 2 - Pablo Iglesias 3" se había acabado el pensamiento transversal y habíamos entrado en el pensamiento único. Con las grandes tardes de gloria que nos —y sobre todo, os— habéis dado en debates apasionados a flor de piel. Y por eso se te echaba de menos: alguien que diga algo diferente al discurso monolítico y que reflexione en voz alta sobre el mensaje que lanza su formación. Porque también te digo que más de uno habrá pensado que te has cambiado de partido: pero tú sigues donde estabas. Otra cosa es que ahora salgan abrazafarolas que te digan: "Bien hecho, Carolina". Seguramente fueron los mismos que te sacudieron en su día. Ni caso. Ni unos ni otros. Pero opiniones de altura sí, por favor. El silencio sirve para exactamente lo mismo que la cáscara de los plátanos. Para resbalarse si lo pisas cuando no debes y para envolver lo verdaderamente interesante: y tu silencio no es resbaladizo. Era, supongo, necesario para guardar cierto luto político y por respeto al resto de compañeros, que eso te honra. Pero aunque solo sea por escribirte cartas como estas de vez en cuando, habla.

Atentamente, Alfredo Menéndez.