Alhambra Nievas, árbitra, en tu caso pasar inadvertido significa mucho más

Admirada Alhambra. Dudé un poco antes de decidir que te escribiría esta carta. Me incitaba a hacerlo tu condición de mujer deportista de élite en un mundo de hombres, esfuerzo que no te impidió terminar una licenciatura tan exigente como ingeniería de telecomunicaciones.

Sin embargo, me preguntaba si no habría llegado el momento de considerar normal que una mujer logre algo que antes estaba reservado a los hombres; y temía que al resaltar que el domingo arbitraste la final de la Copa del Rey de rugby masculino incurriese en un delito de asombro innecesario.

La mayor aspiración de un árbitro consiste en pasar inadvertido: pero eso en tu caso significa mucho más Pero, por otra parte, pensaba también que necesitamos visualizar el camino recorrido hasta ahora por la mujer y recordar el que nos falta por andar.

Me planteaba además que el rugby no suele acaparar portadas, y que todo lo bueno que sucede en ese deporte se queda a menudo en las sombras mediáticas. En esas penumbras había que buscar precisamente que tienes 33 años, que naciste en Granada y que te encargaron arbitrar la final de este domingo en el estadio de Zorrilla, de Valladolid, ante 20.000 espectadores y 30 jugadores varones.

Seguía en mis cavilaciones cuando leí una entrevista que concediste el martes al diario As. Y tú misma me sacaste del problema. Porque allí decías, como si me hubieras leído el pensamiento, "Ojalá llegue el día en el que no se haga esta distinción y no se diga eso de 'está arbitrando una mujer', porque implica desigualdad. Pero prefiero verlo como algo positivo. Hay también una parte positiva, en cuanto a visibilidad".

Y entonces decidí finalmente escribirte, aun compartiendo contigo el dilema inicial.

Los periódicos contaron en los días previos que arbitraría esa final Alhambra Nievas, el mejor árbitro del mundo de rugby (expresado así, para que tal fórmula, merced al juego lingüístico del genérico masculino, incluya a las árbitras y a los árbitros). Pero luego me llamó la atención que algunas crónicas ni te mencionaran, salvo en la ficha del partido que recoge todos los datos. Ni una referencia al trato de los jugadores hacia ti, ni un comentario sobre el hecho de que arbitrara una mujer.

La mayor aspiración de un árbitro consiste en pasar inadvertido; pero eso en tu caso significaba mucho más. Si hemos transitado de visibilizar el papel de la mujer a considerarlo innecesario, habremos cubierto un gran camino. Y el rugby y tú habréis dejado vuestras huellas en él.

Enhorabuena, Alhambra

Alex Grijelmo