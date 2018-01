El 'kit antinevada' de la DGT: pala, chubasquero, linterna... pero, ¿dónde metemos las maletas?

El frío y, sobre todo la nieve, copan toda la actualidad nacional por las consecuencias que han dejado en las carreteras españolas. Atascos y cierres de autopistas y carreteras secundarias dejaron a miles de personas inmovilizadas el día de Reyes a causa del temporal. Pero no hay que confiarse: todavía siguen las alertas por las sucesivas borrascas que llegan a nuestro país.

Por este motivo, la Dirección General de Tráfico (DGT) ha lanzado un claro mensaje: hay que ir equipados si se emprende un viaje con previsión de inclemencias meteorológias porque "puedes sufrir un accidente, quedarte aislado o bloqueado durante un tiempo", dicen.

Tanto es así que recomiendan llenar el maletero con "un kit de emergencia" con, al menos 18 objetos, además de los medicamentos y todo aquello que sea estrictamente necesario para los pasajeros, ya sean niños o adultos.

La lista de los materiales que incluye es más que amplia: una radio, un silbato, una linterna, un teléfono con su cargador, barritas energéticas, botiquín, manta, gorro y guantes, traje de agua, chaleco reflectante, cable de carga para la batería del coche, una eslinga remolque, una caja de herramientas, cadenas, triángulos y una pala.

Pero... tras conocer su contenido, surgen algunas dudas... ¿Dónde queda el espacio para las maletas? Y es que los usuarios de Twitter, la red social en la que se ha publicado la advertencia, han emitido sus quejas al respecto. Algunos creen exagerado que haya una pala entre los materiales: "Está muy bien lo de la pala, oye, por si tengo que enterrar un cadáver también".

Lo que tienen que hacer es dar medios a los equipos de Emergencia

Otros ironizan con que a Tráfico se le han olvidado algunos elementos que mencionar: "Se les ha olvidado una navaja multiusos, una brújula, varios litros de caldo de cocido, una nevera a gas, un carro de comida para cocinar, una tienda de campaña, etc. Lo que tienen que hacer es dar medios a los equipos de Emergencia", "y el agua?", "si quereis llevamos maquina de café, hervidor de agua y claro, un hornillo".

Y, muchos de ellos se preguntan dónde meter su equipaje: "Para eso lo que voy a hacer es comprar un remolque", "a mi no me caben ya las maletas", "a mi me hace falta más maletero para todo eso" o "¿me regaláis un coche más grande? Es que todo eso no cabe en mi Polo".

Ante una situación grave, como una nevada ❄️ ❄️, puedes sufrir un #accidente, quedarte aislado, o bloqueado durante mucho tiempo ⚠️⚠️. Lleva siempre un kit de emergencia que incluya también los medicamentos que te hayan prescrito o tu historial médico 💊💊. pic.twitter.com/Ij3kAyJfGS — Dir. Gral. Tráfico (@DGTes) 10 de enero de 2018