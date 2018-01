Mas dimite de la Presidencia del PDeCAT: "Una nueva etapa requiere de nuevos líderes"

El expresident de la Generalitat de Catalunya, Artur Mas, anunció en la tarde de este martes su renuncia a la Presidencia del PDeCAT. Mas da este paso días antes de que, previsiblemente el lunes, se conozca la sentencia del caso Palau, que podría involucrar a Convergència, antecesora del PDeCAT. Mas accedió a la Presidencia de CDC en marzo de 2012, cuando sucedió a Jordi Pujol. Después, cuando en julio de 2016 se desechó la histórica marca de CDC para alumbrar el PDeCAT, Mas fue el presidente también de la nueva formación. Hasta ahora.

La Ejecutiva del PDeCAT se reunió este martes a las 17:30 horas. Una hora después, Mas compareció en solitario en una rueda de prensa. "Hace meses que lo había pensado. Lo había comentado ya con Puigdemont antes del verano, del 1-O, antes de que pasase todo lo que ha pasado después. Lo comenté con Marta Pascal, con personas de mi confianza", dijo Mas. "No es una decisión precipitada, llevo meditando tiempo", agregó el expresident.

Mas apuntó que su paso "a un lado" tiene "fundamentalmente" dos razones. La más importante, dijo, es "estrictamente política". El expresident dijo que JuntsxCat ha sido una fórmula "de éxito" e "inteligente" para obtener un "mejor resultado" el 21-D, y que ese "buen" resultado otorga al PDeCAT una "oportunidad excelente" para "acelerar" la consolidación de la base del partido. "Y esta nueva etapa requiere de nuevos líderes", concluyó. En este sentido, Mas confirmó que Neus Munté asume a partir de ahora la presidencia del PDeCAT.

La segunda razón, admitió, es el "calendario judicial" que tiene que afrontar en los próximos meses. "Fui procesado, condenado e inhabilitado", recordó Mas, por la consulta del 9 de noviembre de 2014. Mas apuntó que la condena está pendiente de ser revisado por el Supremo, pero pronosticó que el fallo se ratificará y que quedará inhabilitado "definitivamente".

El dirigente señaló igualmente que una "buena parte" de su patrimonio está en peligro por el proceso abierto por el Tribunal de Cuentas, también por el 9N. Se trata, resumió, de "un camino lleno de dificultades" que le "resta capacidad de maniobra" y que podría "limitar" la expansión del PDeCAT y de JuntsxCat. Con este panorama por delante, Mas admitió en su intervención que, con su marcha, se quita "un peso de encima".



En todo caso, prometió que seguirá formando parte "activamente" del proyecto del PDeCAT con una actitud de "colaboración", aunque no es "primerísima línea", y sostuvo que su decisión se debe al deseo de dar "alas" al partido y ocasión a "nuevos liderazgos", y a su necesidad de "centrarse" en el calendario judicial. Además, a preguntas de los periodistas, negó que su paso a un lado pueda entenderse como un mensaje velado a Carles Puigdemont, y recordó que en estos dos años no ha expresado crítica alguna hacia el president cesado. También desligó su decisión de la sentencia del caso Palau. En este sentido, dijo que CDC pagó con su desaparición "todas las sensaciones que se han creado de que no había hecho las cosas bien".



Este lunes, en la reunión del Comité Nacional del PDeCAT, Mas rechazó la posibilidad de repetir elecciones, por el riesgo de perder la mayoría independentista del 21-D, y expresó que su apuesta pasa por mantener una legislatura larga y, en consecuencia, estable, lo que a su juicio podría reforzar el papel del PDeCAT. Algunos cargos del partido entendieron ese mensaje como un mensaje velado a Carles Puigdemont. Mas, de hecho, insinuó que el partido podría seguir adelante sin él. En esa reunión, otras voces de la cúpula del partido también rechazaron repetir las elecciones, lo que podría chocar con la voluntad de JuntsxCat, que preferiría volver a las urnas antes que buscar un candidato alternativo al president cesado, Carles Puigdemont.

Desvincula su renuncia del caso Palau

Mas ha desvinculado su renuncia a la presidencia del PDeCAT de la sentencia del caso Palau de la Música, que se conocerá el próximo lunes, y ha alegado que CDC ya pagó por ello "el precio más alto", que fue "autoliquidarse".

En todo caso, Mas ha admitido que el hecho que el anuncio de su renuncia se produce a menos de una semana de la sentencia del caso Palau de la Música y que esto puede dar lugar a "interpretaciones". Pero ha aseverado de que esta decisión, que la había tomado antes del 1 de octubre, consideró que debía comunicarla cuando pasase el referéndum unilateral de independencia y las elecciones catalanas del 21-D.

En todo caso, Mas ha dicho que, ante "todas aquellas sensaciones de que CDC fue un partido que podría no haber hecho las cosas suficientemente bien", la formación ya pagó "el precio más alto que se puede pagar, que es desaparecer, autoliquidarse", ha asegurado en la sede del PDeCAT, partido heredero de CDC. Además, Artur Mas ha remarcado que en el juicio del caso Palau de la Música no se le citó "ni tan solo como testigo", y ha asegurado que todos los hechos analizados corresponde a los "años 90", en la etapa de Jordi Pujol.

