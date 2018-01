El PPdeG ve "clave" el 2018 para "exportar" la "estabilidad institucional" a los ayuntamientos en los comicios de 2019

El secretario xeral del PPdeG, Miguel Tellado, ha indicado este jueves que 2018 será un año "clave" para las elecciones municipales de junio de 2019. Con la vista puesta en los comicios, ha explicado que el objetivo de los populares será el de "exportar" la "estabilidad política e institucional" a todas las corporaciones municipales.

Así lo ha indicado Tellado en una rueda de prensa, la primera de los populares gallegas en 2018, en la que ha hecho balance de los resultados económicos de 2017, ante los cuales se han mostrado "optimistas" para afrontar el nuevo año.

En este sentido, el secretario xeral ha adelantado que el año de la "antesala" de las elecciones municipales será para trabajar en la elección de candidatos, la formación de los equipos y la elaboración de los proyectos municipales.

"Las elecciones no se ganan en 15 días de campaña, ni tampoco se ganan en los tres meses de precampaña", ha incidido Tellado, que a renglón seguido ha afirmado que es un trabajo "a largo plazo" y a "pie de calle" porque, en sus palabras, "los ciudadanos exigen más al PP que a otros partidos".

En este sentido, ha sostenido que el PP "es la garantía de crecimiento" y de la "estabilidad institucional y política", algo que es "perfectamente exportable a todos" los ayuntamientos gallegos.

Y es que, según ha ejemplificado Tellado, el modelo del PPdeG "no es subir impuestos para dar peores servicios" como el gobierno de Abel Caballero (PSOE) en Vigo, ni la "precariedad institucional y la falta de confianza" del Ayuntamiento de Lugo, dirigido por Lara Méndez (PSOE).

"EXIGIR" UN MAYOR CRECIMIENTO ECONÓMICO

Así, el PPdeG ha recordado la caída "histórica" del paro en Galicia de 21.000 personas durante 2017. Por esto, Tellado ha incidido en "exigir" más crecimiento económico, más empleo de más calidad, más exportaciones y más crecimiento del sector turístico.

Por ello, los populares se ven "optimistas" para 2018, en el que "aprovecharán el crecimiento económico para pagar la deuda y mejorar servicios públicos" para que estos datos tengan "efectos visibles" en la ciudadanía gallega.

"PACTO INTERNO" DE NORIEGA Y FERREIRO

Con respecto a las 'mareas', Tellado ha pedido a los alcaldes de Santiago y A Coruña, Martiño Noriega y Xulio Ferreiro, que "expliquen a la ciudadanía" si mantienen un "pacto interno" para que el que consiga más apoyos en las municipales "desbanque" a Luis Villares como portavoz de En Marea.

En este contexto, ha insistido en que ambos regidores locales "deberían ver la realidad" de sus municipios y "decirles" a la ciudadanía que sus alcaldías son un "trampolín a la política autonómica". Y es que, en palabras de Tellado, Noriega y Ferreiro están "más preocupados por sus carreras políticas".

En cuanto a la ciudad de Ferrol, gobernada por Jorge Suárez (Ferrol en Común), el secretario xeral de los populares ha recordado que el Consistorio no logró aprobar los presupuestos de 2018 y que no lo hace desde el año 2015, algo que, en sus palabras, es un "ejemplo bastante claro de la ineficiencia política y la falta de proyecto" de estas formaciones.

Tellado ha valorado así que "no se trata de recuperar las alcaldías ni de ganar por ganar", sino de "ofrecer soluciones donde hay problemas". Y es que, en sus palabras, los partidos de la oposición "creen que en democracia vale todo con tal de que no gobierne el PP".

POLÉMICA DIANA QUER

Preguntado sobre la polémica suscitada este lunes por un tuit de la diputada popular Ana Vázquez Blanco en el que tachaba de "oportunismo político" hablar de violencia machista en el caso de Diana Quer, Tellado ha dicho no querer "posicionarse".

"A mí no me gustaría alimentar polémicas que no se deberían haber producido", ha declarado el secretario xeral del PPdeG, que también se ha "sumado a las muestras de dolor y de solidaridad" con la familia.

Consulta aquí más noticias de A Coruña.