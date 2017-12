Monedero: "El 155 seguramente había que aplicarlo porque se habían vuelto locos"

El confudador de Podemos, Juan Carlos Monedero, admite que "seguramente" había que aplicar el artículo 155 de la Constitución, porque los independentistas "se habían vuelto locos". Monedero no rechaza por tanto la activación de ese precepto de la Carta Magna, sino que considera que el problema es "cómo lo aplicas", y opina que la forma decidida por el Gobierno es "inconstitucional".

En una entrevista en El Huffington Post, Monedero dice literalmente: "El 155 seguramente había que aplicarlo, porque los otros ya se habían vuelto locos. El problema es cómo lo aplicas. Lo que no te autorizaba nadie es a, de repente, me cargo lo que han votado los catalanes. Esa es la intervención que yo creo inconstitucional, porque cuando intentó Fraga meterlo en la Constitución, el constituyente le dijo que no".

Como Monedero, dirigentes de Podemos han recordado en las últimas semanas que, en 1978, en el debate del proyecto constitucional, Alianza Popular propuso que el artículo 155 facultara al Gobierno central a suspender un Ejecutivo autonómico o a forzar la convocatoria de unas elecciones. Esa idea fue rechazada por el resto de grupos. Podemos entiende que el 155 no sirve, por tanto, para convocar elecciones, y ha recurrido su aplicación al TC.

Horas después de difundirse la entrevista, Monedero publicó un artículo en su blog titulado Manipulaciones en jornada de reflexión, donde evita pronunciarse sobre la conveniencia de aplicar el 155 y subraya que "la aplicación es inconstitucional", porque "en ningún lado pone que se pudiera suspender la Generalitat, el Parlament y la decisión que votaron las catalanes y los catalanes". "Otra vez la manipulación viene a hacer campaña (...). Triste", añade.

Retrasar el referéndum

Monedero también aboga en el vídeo publicado en El Huffington Post por retrasar el referéndum de autodeterminación pactado en Cataluña, la propuesta estrella de Podemos y los comunes para solucionar el encaje territorial de Cataluña, con el argumento de que "no puedes votar en un atasco, porque estás cabreado y te ocurre como en el Brexit: madre mía, si me lo hubiera pensado mejor...".

A su juicio, lo "ideal" tras el 21-D sería que los comunes hicieran "volver a la razón al PSC" e hicieran ver a ERC "que lo que ha hecho ha sido intolerable". "¡Acompañar al pujolismo en esta aventura idiota...! (...). La declaración unilateral de independencia ha sido un muy mal negocio", comenta. Monedero aboga por "hablar" tras el 21-D: "Habrá que sentarse, vamos a ordenarnos un poquito", señala.

Críticas a Pedro Sánchez

Finalmente, critica al secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, de quien comenta que "a veces parece que no ha aprendido nada" y que da la impresión de haber "resucitado con la cara de Susana Díaz". "¡Es horroroso!", comenta. El cofundador de Podemos lamenta que el socialista aceptase apoyar el 155 a cambio de abrir la comisión territorial en el Congreso. "¡Sánchez, que te va a engañar el PP otra vez...!", apunta.

Sobre la reforma constitucional, dice que es partidario de blindar los derechos sociales y cambiar el Senado, "una Cámara que sirve para que no haya cambios". Finalmente, considra que, "si quisiera Sánchez", sería "posible" una moción de censura al PP, el "partido más corrupto", junto a los votos de Unidos Podemos, PNV y ERC "si volviera a la sensatez".