Carmena aprueba el nuevo PEF con el visto bueno de Montoro

La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Madrid ha aprobado este viernes "con conformidad de Hacienda" su nuevo plan económico financiero 2017-2018 que cierra las cuentas de este año y plantea un presupuesto menor de cara al próximo ejercicio, un documento que debe validar un Pleno municipal convocado el lunes.



Así lo ha desvelado este viernes la alcaldesa de la capital, Manuela Carmena, en la comisión municipal de Cultura y Deportes después de que ayer la Junta de Gobierno municipal no aprobase este plan para cumplir las exigencias del departamento de Cristóbal Montoro.



Carmena se ha mostrado "satisfecha" porque el Congreso de los Diputados haya aprobado tramitar una ley para flexibilizar la regla de gasto Según la regidora madrileña, con el nuevo plan económico financiero "queda de nuevo a cero la situación del Ayuntamiento de Madrid sin ninguna tutela específica".



Con el nuevo plan, el tercero de este año, se produce según ha detallado Carmena una "nueva versión" de las cuentas públicas con menos inversión en los presupuestos y más remanente de tesorería para hacer inversiones financieramente sostenibles (IFS).



Ahora el Consistorio de la capital comenzará a diseñar su presupuesto para 2018 con el "marco límite" que fija el PEF y que es "el de la senda de gasto", ha recalcado Carmena, que ha adelantado que se moverán "capítulos" hacia las IFS pero no ha detallado partidas.



Carmena se ha mostrado "satisfecha" porque el Congreso de los Diputados haya aprobado tramitar una ley para flexibilizar la regla de gasto en el caso de los consistorios con cuentas saneadas y mantener la autonomía local.



"Nos dijeron: lo tiene que hacer el Parlamento; claro que sí, nosotros hemos insistido y lo está haciendo", ha apostillado Carmena, que ha reivindicado que las leyes no pueden ser estáticas y menos la regla de gasto que "no tiene una norma", según la regidora.

365 millones inmovilizados

A raíz del incumplimiento en 2015 y 2016 de la regla de gasto, que impide que el gasto de los consistorios crezca por encima de la tasa de referencia del PIB aunque haya superávit, Hacienda pidió a la capital presentar cada semana un certificado de sus cuentas para garantizar el acatamiento de la norma.



Además, entre noviembre y diciembre el Consistorio ha tenido que inmovilizar 306,9 millones de las cuentas municipales, 133,9 de ellos pendientes de ser aprobados en Pleno.



En total el departamento de Cristóbal Montoro ha pedido retirar 365 millones de euros del presupuesto de 2017 por lo que estarían pendientes 58,1 millones mientras que también ha requerid medidas de ahorro por valor de 243 millones en las cuentas de 2018.

