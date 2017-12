García Albiol: "Hemos de ser capaces de formar un gobierno que rebaje tensiones"

Xavier García Albiol se muestra esperanzado de que los tres partidos constitucionalistas consigan sumar la mayoría suficiente en el Parlament para "sacar a Cataluña de la crisis económica y social".

Según la Encuesta electoral Henneo para 20minutos, el Partido Popular de Catalunya bajaría de 11 a entre 6 y 7 escaños y se desprende que muchos de los votantes populares se decantan por Ciudadanos por la llamada al voto útil. No hay voto más útil en estas elecciones que el voto al PP.

En nuestro sistema electoral no gobierna el que gana, sino quien consigue la mayoría parlamentaria para hacerlo. Y para que se pueda articular una mayoría parlamentaria al independentismo los tres partidos constitucionalistas hemos de tener una presencia importante y fuerte en el Parlament. Por eso es más importante que nunca, y sobre todo me dirijo a aquellos catalanes que votaron al PP en las elecciones generales, que el voto útil sea para el PP.

Otro dato destacado del sondeo es el elevado número indecisos, el 26,1%. En algunos casos estos indecisos en las encuestas en Cataluña son votantes del PP.

Sí, nosotros en Cataluña siempre hemos tenido una parte de nuestro votante que no lo muestra públicamente o que está indeciso. Las encuestas en las elecciones anteriores demuestran que suelen equivocarse, nosotros esperamos que esa parte de indecisos, aquellos que no se manifiestan, acaben decantándose y permitiendo esa mayoría constitucionalista que pasaría por tener a un PP necesariamente fuerte en el Parlament.

No hay ningún bloque que sume –ni los partidos independentistas ni los constitucionalistas– ahora bien, el independentismo roza la mayoría absoluta. ¿Qué han hecho mal en el bloque constitucionalista como para que el independentismo no baje como esperaban?

Una parte del votante independentista no atiende a razones objetivas, atiende a cuestiones sentimentales y por tanto es difícil provocar una reflexión de cambio e incluso de autocrítica en esa parte de la población. Pero estoy convencido de que los constitucionalistas somos más y que el día 21 de diciembre seremos mayoría en el Parlament.

Qué papel jugará el PP en este bloque constitucionalista.

Nosotros somos la fuerza que aporta experiencia, certidumbre e ideas claras en la acción de gobierno.

Estoy convencido de que una parte importante de las políticas que se han de llevar a cabo a partir del día 21 deberán tener el sello de aquellos que venimos gobernando desde el PP en España para Cataluña.

Si hacemos caso a las encuestas, de los tres partidos constitucionalistas el PP es el que obtendría menos escaños en el Parlament... A quién prefiere Xavier García Albiol como presidente de la Generalitat a Miquel Iceta o a Inés Arrimadas?

Primero hemos de ver los resultados el día 21 y sobre los resultados lo importante no es tanto quién ocupa las sillas, sino qué es lo que hacemos.

Hemos de priorizar aquellas cuestiones que son importantes para la mayoría de catalanes y ponernos manos a la obra para recuperar la confianza y que las empresas no se marchen de Cataluña y que no se pierdan 3.500 empleos de barceloneses que trabajan en el sector de la hostelería. Eso es lo que nos debe preocupar.

Todo apunta además a que tanto la suma de independentistas como de constitucionalistas necesitará de la abstención de CatalunyaEnComú-Podem. Cómo podrían conseguir ustedes esa abstención de los 'comunes'.

CatalunyaEnComú tendrá que decidir si apoyan que en Cataluña todo siga igual con el independentismo o bien si apuestan por un gobierno que respete la legalidad. Lo que sí es cierto es que podemos llegar a un principio de acuerdo de investidura pero no de legislatura, porque entre las medidas económicas que plantean EnComú-Podem y las que planteamos nosotros no hay similitudes, son modelos totalmente distintos. Pero sí me parece que en el debate de investidura hemos de ser capaces de acordar para poder desbloquear la actual situación en Cataluña.

Este final de campaña electoral usted contará con el apoyo casi diario de Mariano Rajoy....

Rajoy y el Gobierno de España es un activo muy importante para nosotros porque representan las medidas que han permitido la estabilidad en Cataluña en estas últimas semanas con la aplicación del artículo 155. Mariano Rajoy y el Gobierno plasman el sentimiento y la línea de trabajo que se tiene que seguir en Cataluña en los próximos meses para recuperar la confianza en la economía.

El 155 dejará de aplicarse con el nuevo gobierno...

Sí, la aplicación del 155 decae automáticamente en el momento en el que se constituya un nuevo gobierno, un gobierno que evidente tiene que estar basado en el respeto a la legalidad y en la priorización de las políticas que han de llevar a Cataluña a volver a ser el motor que históricamente hemos sido en España y en Europa.

También es cierto que si alguien tuviera la tentación de seguir saltándose la legalidad, ese 155 tendría que volver a aplicarse con las consecuencias que yo creo que lamentablemente significarían para la confianza en Cataluña y en sus posibilidades.

En todo caso es evidente es que la sociedad catalana está divida prácticamente en un 50-50. Cuál es mensaje del PP para reconciliar a esas dos partes de la sociedad catalana.

Necesitamos un gobierno que en lugar de dedicarse a excitar los ánimos, trabaje para templar las tensiones. Difícilmente conseguiremos una cierta normalidad social si no hay un gobierno de la Generalitat que apueste de manera clara por rebajar la tensión, que no se dedique constantemente en estar tensando a esa parte de la sociedad que piensa como ellos y humillando a los que pensamos de manera distinta. Por eso es tan necesario que haya un gobierno de fuerzas constitucionalistas que permitan volver a recobrar esa normalidad que siempre ha existido en Cataluña, excepto en los dos últimos años, y que lamentablemente ha provocado en los últimos meses una gran fractura y una gran división en la sociedad que hemos de superar.

Miquel Iceta hablaba de un período de tiempo de dos años para conseguir un encaje de Cataluña...

Iceta está lanzando propuestas que creo que desvían la atención de lo urgente y de lo necesario. Lo urgente ahora no es reformar la Constitución o conceder indultos, lo urgente es crear un clima de diálogo en la sociedad catalana entre independentistas y constitucionalistas, lo prioritario es crear un ambiente que genere confianza a los empresarios y aquellas personas que invierten y crean puestos de trabajo. Difícilmente podemos ir a solicitar reformas si no somos capaces de resolver nuestros conflictos internos, esos conflictos que ha generado el independentismo. Yo soy de los que apuestan por que antes de ir a Madrid a exigir, hemos de ser capaces de ordenarnos dentro de la sociedad catalana.

