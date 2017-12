La comunidad internacional busca en París dinero para una economía verde

El presidente francés, Emmanuel Macron, con un letrero en el que puede leerse "Make our planet great again", antes de la cumbre One Planet, en París (Francia). El mensaje alude al lema electoral de Donald Trump, "Make America great again", al haber decidido el presidente estadounidense desvincular a su país del Acuerdo de París contra el cambio climático. (PHILIPPE WOJAZER / EFE)