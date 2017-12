Britney Spears canta un emblemático tema de Elvis a capela y divide a sus seguidores

La que durante años fue considerada la princesa del pop y sucesora natural de la gran Madonna, atraviesa un buen momento profesional, disfrutando del éxito con un espectáculo en Las Vegas y feliz también con su vida personal.

Para celebrar ese estado de gracia y también su 36 cumpleaños, Britney Speats decidió el pasado fin de semana, inspirada precisamente por un mensaje de Madonna, grabarse en su mansión de Los Ángeles realizando una bonita actuación.

En concreto, la artista hizo una bonita versión a capela de la canción de Evis Presley Can't Help Falling in Love, de 1961. Después subió el momentazo a su cuenta de Instagram.

"Me ha inspirado mucho el post de @madonna de ayer. Ella tiene razón.. silencio = ¡muerte! Esas palabras realmente me han impactado, porque son verdad", escribió acompañando el vídeo.

"Siempre he querido hacer una actuación como esta.. cantando en un pequeño y bonito vestido negro, con un simple 360, sin repeticiones! He pensado que como es mi cumpleaños, ¿por qué no hacerlo? A si que, boom, cuando el reloj dio las 12, ¡¡lo hice!! Gracias por todos los bonitos deseos de cumpleaños, y por dejarme hacer lo que amo. Os aprecio más de lo que siempre podréis pensar!!!", concluye el mensaje.

Aunque a muchos de sus seguidores les gustó la interpretación, otros dejaron claro en sus comentarios que no les gustó nada e incluso los más crueles compararon su voz con la de una cabra o la de una ardilla.

Sin embargo, el mismo vídeo subido a YouTube suena mucho mejor. Aunque Spears no ha explicado el motivo, parece ser que la versión publicada en Instagram está acelerada y eso hace que la voz se distorsione. De hecho, quella dura 35 segundos y la que hay en YouTube dura 41. Aunque, al no haber explicación oficial, también existiría la posibilidad de que algún fan haya ralentizado el original.