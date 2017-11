El juez estudia investigar a Rovira por su papel en la Declaración Unilateral de Independencia

La Guardia Civil ha elaborado un informe en el que la secretaria general de ERC, Marta Rovira. aparecería como una de las responsables de la Declaración Unilateral de Independencia en Cataluña. En base a ese documento, el juez del Tribunal Supremo que se ocupa de la causa sobre el referéndum del 1-O, anulado por el Constitucional, y la proclamación de la DUI estudia investigar a Rovira.

El instituto armado ha sacado estas conclusiones del documento "EnfoCATs Reenfocando el proceso de independencia para un resultado exitoso. Propuesta estratégica", intervenido el 20 de septiembre en el registro del domicilio del número dos de Economía, Josep Maria Jové Lladó, por orden del Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona. Dicho texto está considerado la "hoja de ruta a la independencia".

Rovira fue preguntada por el tema este lunes en el programa Hora 25 de la Cadena Ser y respondió no haber visto dicho documento y haber tenido noticia de él exclusivamente a través de los medios de comunicación. "Así que no puedo pronunciarme", añadió.

"No conozco de qué se me acusa. Estamos en una especie de persecución política, no solo por aquello que representamos y pensamos sino por todo lo que decimos y se malinterpreta. Por tanto, me reservo cualquier comentario sobre unos informes de los que no tengo conocimiento de forma directa", insistió.

