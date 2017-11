Junts per Catalunya, restablecer el Govern soberanista destituido tras el 155

Carles Puigdemont ha creado su propia marca electoral, Junts per Catalunya, que describe como una candidatura "suprapartidista" dirigida a los "militantes de Cataluña", para presentarse a las elecciones del 21-D.

En un principio Puigdemont se autodescartó como candidato a unas elecciones autonómicas, pero tras la imposibilidad de reeditar la lista conjunta de Junts pel Sí –que unía al PDeCAT y ERC– el expresident decidió lanzar su candidatura desde Bruselas como "presidente en el exilio" y sumar votos "contra el tripartito del 155".

La campaña: será atípica

Que el candidato esté en el extranjero es un problema pero a la vez es una virtud, aseguran desde el equipo de dirección de campaña de Puigdemont a 20minutos. "Queremos que se visualice que la situación en Cataluña no se soluciona con el 155. Y qué mejor para escenificar esta anomalía que el hecho de que el president esté viviendo fuera, exiliado", aseguran.

Preguntados por los problemas logísticos que puede suponer precisamente que candidato no esté en Cataluña, nos explican que "supliremos los estos problemas con las herramientas que nos proporciona la tecnología en el S.XXI". En este sentido, realizarán actos de campaña presenciales en Bruselas explotando el hecho de que "el candidato es el presidente legítimo", así como entrevistas en medios de comunicación y la participación en los debates habituales en televisión con el resto de candidatos "gracias a la tecnología".

Aseguran que "una baza importante serán las redes sociales, donde Puigdemont es muy activo". En este sentido recuerdan que en Twitter el expresidente tiene casi 600.000 seguidores, solo superado por Ada Colau, y que tiene mucha predicación en Facebook y en Instagram "donde se defiende con habilidad". "Tenemos muy claro que en el S.XXI el miting no tiene tanto sentido. Estamos estudiando hacer un Mélenchon, que el candidato aparezca en forma de olograma" pero aseguran que esto dependerá del presupuesto ya que su objetivo principal es que el mensaje llegue mañana, tarde y noche.

La lista: independientes y casi sin presencia del PDeCAT

La lista de Carles Puigdemont tiene una amplia presencia de independientes, el número 2 es Jordi Sànchez presidente de la ANC hasta el 16 de noviembre, está en la prisión de Soto del Real desde el 16-O y también están en la lista los exconsellers Clara Ponsatí y Lluís Puig que se encuentran con Puigdemont en Bruselas.

Cerrando la lista por Barcelona figura Marina Geli quien fue Consellera de Salud (2003-2010) con los gobiernos tripartitos de Maragall y Montilla, y el Pare Manel quien se sumó a la candidatura de JxSí en 2015 y fue unos de religiosos que firmó la declaración del referéndum del 1-O.

En cambio, no figuran en la lista los dirigentes del PDeCAT Marta Pascal y David Bonvehí aunque sí que participarán en la campaña. Desde la candidatura de Junts per Catalunya reconocen que "el PDeCAT ha sido muy generoso porque, como partido, podríamos decir que se ha apartado" y no es quien lleva la campaña de Puigdemont.

El objetivo: restablecer el Govern cesado

El objetivo de Junts per Catalunya es sumar el máximo de votos indenpendentistas para tener mayoria en el Parlament y "restablecer el Govern legítimos que había antes del 155".

Y como formación política, Puigdemont cree que una victoria de su lista demostraría que hay un amplio espacio político soberanista en Cataluña al que el PDECat puede dar cobertura electoral para transformarse en un movimiento equivalente a En Marche del presidente francés, Emmanuel Macron.

Los pactos : 50 +1

Desde Junts per Catalunya defienden que la situación política en Cataluña "se ha de solucionar negociando" y que para ello necesitan tener la máxima fuerza para demostrar que "Puigdemont es el presidente legítimo de Cataluña" y en segundo lugar sumar el mayor número de escaños entre las fuerzas independentistas.

El objetivo es que "las tres listas independentistas lleguen al 50% de los votos o bien que lo superen en 50 + 1". Su argumentación es que "cuantos más votos tengamos entre los tres mejor, para escenificar que el tema es político y no legal". Respecto a si Catalunya en Comú se podría sumar al bloque soberanista no descartan nada "si alguien más se quiere añadir, será bienvenido" aseguran.

Críticas por el antieuropeismo

Puigdemont ha reivindicado este lunes un "catalanismo europeísta" tras el alud de críticas a su propuesta de que Cataluña decida en referéndum su permanencia en la UE, una propuesta de la que incluso se desmarcó ERC.

El expresidente ha salido al paso desde Bruselas de sus propias declaraciones del fin de semana cuando calificó a la UE de "club de países decadentes y obsolescentes" y aseguró en Twitter que el catalanismo es "indudablemente europeísta".

El catalanisme és indubtablement europeista. Sempre ho ha estat, ho és i ho seguirà essent. Volem una Europa més integrada, més pròspera, més democràtica i més compromesa. Ens hem de conjurar per mantenir vius aquests valors #JuntsXCat — Carles Puigdemont 🎗 (@KRLS) 27 de noviembre de 2017

Carles Puigdemont, el president que no era el candidato

Puigdemont fue investido presidente de la Generalitat el 10 de enero de 2016 gracias a la CUP, que forzó el "paso al lado" de Artur Mas. Aseguró que convertiría a Cataluña en una república y casi lo consigue en dos ocasiones: el 10-O y el 27-O. Actualmente reside en Bruselas y lo reclama la justicia española.

