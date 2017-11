Ciudadanos apuesta por liderar una Cataluña unida y 'pescar' a votantes del PSC de cara al 21-D

Hace tiempo que Ciudadanos le robó el discurso al PP en Cataluña, y con él muchos de sus votantes, que sí lo son en las generales pero les abandonan en las autonómicas. Ahora, a las puertas de un 21-D decisivo para el futuro de la región y que ha adquirido —como ya ocurrió en 2015— un cariz plebiscitario, la formación apela al voto útil para sacar a Junqueras y a Puigdemont del Govern y aspira a liderar el bloque constitucionalista con su postura en clave territorial impasible: la defensa de esa "mayoría silenciosa" que se define como "catalana, española y europea".

Así, con un PP prácticamente en fuera de juego —ya no es competencia para el partido naranja ni el mayor caladero de votos a nivel regional—, su estrategia es clara: situar a los Comunes en el lado independentista y trasladar la idea de un PSC capaz de pactar con los nacionalistas.

El mensaje: "un cambio de época"

Ciudadanos busca ampliar el apoyo electoral de 2015 —año en el que vivieron su mayor ascenso al ganar 16 escaños de golpe, lo que les situó líderes de la oposición— bajo el mensaje de unidad incondicional que abanderan y la apuesta por un "cambio de época" en la región sin secesionistas en el próximo Govern. "Es una propuesta transversal", explica a 20minutos.es el director de campaña, José Manuel Villegas, quien sostiene por teléfono que su "propuesta es mayoritaria entre la gente que no es independentista pero también entre los catalanistas que no quieren saltarse la ley". Su objetivo: seducir a los no rupturistas y también al catalanista "harto del procès" y "fiel a la legalidad".

Prioridad: frenar el resurgimiento del PSC

Las encuestas auguran un leve impulso a los de Arrimadas (C’s), pero también a los de Iceta (PSC). De ahí, que la prioridad persiga frenar el resurgimiento de los socialistas catalanes. ¿Cómo? Situando a Iceta en la ambigüedad y en la duda. De eso se encargó primero Albert Rivera y después la líder del partido en Cataluña:«Iceta no es de fiar». Más tarde la formación al completo porque, a puerta cerrada, se ha pedido un apoyo rotundo a Rivera y Arrimadas. «La norma es que nadie vaya en solitario ni cree mensajes por su cuenta, los dictan ellos y el partido en bloque va detrás».

Y así pasó. La posibilidad de que el PSC pacte con ERC y repita un tripartiro en el Parlament con los Comunes es uno de los ejes principales de su campaña. «Le pido a [Pedro] Sánchez que en vez de aliarse con los separatistas, se alíe con los constitucionalistas», dijo hace unos días el presidente de C’s, quien critica, junto a los suyos, la «vaga» propuesta en materia territorial de los socialistas. «Depositar el voto en el PSC arriesga esa nueva etapa que queremos porque no han sido claros. Hay opciones que demuestran que no son de fiar», explica Villegas.

Situar a los Comunes en el lado independentista

El caladero de votos de Ciudadanos no se encuentra en Podemos, pero situarlos en el bloque secesionista les facilita el camino hacia un posible frente unionista y la presidencia de la Generalitat. «Siempre que busco a Colau, la encuentro en el mismo sitio: al lado de los independistas», aseguró la jefa de la oposición en Cataluña. Fuentes internas ratifican esa estrategia. «El mensaje es ese, que Colau nunca les falla».

Conscientes, no obstante, de que las urnas pueden deparar un escenario sin mayoría suficiente entre PP, PSC y C's, Arrimadas no ha dudado en tender la mano a Xavier Domènech, cabeza de Catalunya en Comú. «No les pido una implicación al 100%», dijo, pero sí insinuó una posible abstención si los números permiten una Generalitat con el bloque constitucionalista.

Pactos postelectorales: liderar el bloque constitucionalista

Desde el partido llaman a la prudencia a la hora de hablar de pactos poselectorales, la campaña está muy polarizada. «Hay que esperar a los resultados para ver si Inés sigue siendo la segunda», explican a este medio. No obstante, existen dos escenarios claros si el mapa político se mantiene fiel a los pronósticos. El más favorable para la formación ocurriría si los unionistas superan en escaños a los secesionistas. El resultado se presume ajustado. «Es una batalla que está en ganar 4 o 5 escaños que rompan el procès», en palabras de Albert Rivera. Si lo consiguen, Ciudadanos intentará «forzar al PSC para que no pacte con ERC y los Comunes y lidere el tripartito».

La posición sumamente complicada de los socialistas es su mejor baza: ¿Es preferible pactar con PP y Ciudadanos o con los nacionalistas? Con los primeros, y si Arrimadas mantiene la segunda posición, Iceta deberá olvidar la presidencia. Con los segundos, tiene más opciones para llegar a ella. De momento, toca esperar.

Arrimadas, la gaditana con corazón catalán que ya vuela sin Rivera

Pocos conocían a Arrimadas en 2015, pero su gestión al frente de la oposición estos años y su trabajo como portavoz nacional le ha valido el reconocimiento del electorado. Su popularidad se ha multiplicado desde los comicios de hace dos años, cuando su presidente, Albert Rivera, anunció que saltaba a la política nacional y dejaba la autonómica. Entonces, cerca del 70% de los catalanes no sabía quién era, de ahí que fuera de la mano de Rivera. Esa situación ha cambiado por completo. "Casi todos la conocen, lo está haciendo muy bien», sostiene Villegas, quien destaca "su trabajo en la oposición, su valía y sus condiciones". En esta ocasión contará el apoyo de su líder, a caballo entre Barcelona y Madrid para apoyarla, pero ya no estará bajo su tutela. La calle ya la conoce y, aunque cerrarán juntos la campaña, Rivera no tendrá la presencia de entonces. Es hora de volar en solitario.

Una lista "que funciona" con los de siempre

Para los comicios del 21-D ha escogido una lista con los de siempre. Repite junto a su núcleo duro, el equipo que la aupó a mirar al PSC por el retrovisor y que, dicen, «funciona». «Los números avalan su estrategia. Si funciona, no se toca», manifiestan. Cuenta de nuevo con Carrizosa, Saavedra y De Páramo y con el periodista independiente Nacho Martín Blanco como novedad.

¿Qué auguran las encuestas?

La mayoría de las encuestas sitúan a ERC como claro ganador el 21-D y predicen el descalabro y la debacle del PDeCAT. En cuanto al bloque constitucionalista, son favorables al impulso de Ciudadanos, que actualmente lidera la oposición con 25 escaños en el Parlament. Fue en los comicios de 2015 cuando se aupó como segunda fuerza más votada al pasar de 9 escaños a 25. Entonces obtuvo el 17,9% de los votos y más de 700.000 votos, un meteórico ascenso de 425.000 votos y diez puntos en esas elecciones respecto a las de 2012 que le valió para barrer al PP y mirar a través del retrovisor al PSC.

del 31 de octubre para El Periódico sostiene que la formación naranja retendría la segunda posición e incluso con un leve crecimiento: 25-26 parlamentarios. El sondeo de GAD3 para La Vanguardia habla de un notable ascenso de Ciudadanos, al situarlo solo por detrás de ERC con hasta 28 escaños.