La CE responde a Puigdemont que la UE son democracias con Estado de derecho

La Comisión Europea (CE) ha respondido este lunes al expresidente de la Generalitat de Cataluña Carles Puigdemont que la Unión Europea (UE) es "una unión de democracias, basada en el Estado de derecho" y "el mayor mercado interno mundial".

"Preferimos ver la UE como una unión de democracias, basada en el Estado de derecho", ha dicho un portavoz comunitario preguntado por las declaraciones ayer domingo de Puigdemont, quien se mostró partidario de que los catalanes voten si desean pertenecer a la Unión Europea.

Esa alta fuente europea indicó además que la UE es "el mayor mercado interno mundial, con todas sus economías creciendo y con el empleo a niveles históricamente alto, el mayor suministrador de ayuda humanitaria y ancla de estabilidad y prosperidad en un mundo con problemas".

Según dijo Puigdemont el domingo en un reportaje sobre Cataluña para el canal público israelí Canal 1 Khan y del que se ha hecho eco el diario barcelonés La Vanguardia, "quizás no hay mucha gente que quiera formar parte" de una UE "insensible al atropello de los derechos humanos y democráticos de una parte del territorio".

Puigdemont se mostró también muy crítico con la UE, a la que calificó de "club de países decadentes y obsolescentes", y planteó la hipótesis de una consulta en Cataluña sobre su continuidad en el club comunitario.

Al ser preguntado sobre si no descarta un Cataexit, Puigdemont respondió: "Los que no lo descartan son los españoles y los europeos, porque no paran de decir que quedaremos fuera de la UE, pero quienes han de tomar esta decisión son los ciudadanos de Cataluña, como la deberían tomar libremente los otros ciudadanos de Europa".

Una "sandez" de consulta

El delegado del Gobierno en Cataluña, Enric Millo, ha calificado de "satisfactoria" la aplicación de las medidas tomadas en aplicación del artículo 155 de la Constitución, al cumplirse este lunes un mes de su aplicación, y ha calificado de "sandez" que Carles Puigdemont proponga un referéndum para saber si los catalanes quieren seguir en la UE.

Millo, que ha participado en el acto de entrega de distinciones conmemorativas del Día Internacional para la Erradicación de la Violencia contra la Mujer, concedidas por la Delegación del Gobierno, ha considerado que con la aplicación del 155 se ha "cortado la locura que llevaba a Cataluña a la confrontación, al cesar a los miembros del Govern y convocar elecciones para que los catalanes decidan su futuro dentro de la legalidad".

Millo ha agradecido el "trabajo, lealtad y profesionalidad" de los funcionarios de la Generalitat que facilitan que la administración siga funcionando. Respecto a las empresas que han trasladado su sede fuera de Cataluña, ha manifestado que el número se reduce a medida que se vuelve a la normalidad en Cataluña.

Sobre la propuesta del expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont de celebrar un referéndum para que los catalanes se pronuncien sobre si quiere seguir en la UE, Millo ha dicho que "son sandeces de un presidente que ha perdido el norte y el sentido común". Millo ha añadido que "es una reacción muy poco responsable de alguien que habla mal incluso de los dirigentes europeos".