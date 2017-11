El director de 'Toy Story 3' y 'Coco' dice que Pixar no piensa en los niños al hacer las películas

El talento creativo de Pixar, el aclamado estudio de animación de Disney, ha conseguido que cada uno de sus estrenos se convierta en un acontecimiento cinematográfico, y el próximo es inminente. El viernes 1 de diciembre llega a los cines Coco, una emotiva historia ambientada en México que ahonda en temas como la familia, la muerte y el recuerdo de los seres queridos.

Su director es Lee Unkrich, un veterano de la compañía que alcanzó su mayor triunfo como principal responsable de la exitosa Toy Story 3. Ahora, el cineasta se confiesa emocionado con esta nueva aventura, en la que empezó a trabajar hace seis años. "No recuerdo cuándo me vino la idea, pero hace mucho tiempo que me interesa la tradición mexicana del Día de los Muertos", relataba Unkrich a 20minutos en una reciente visita a Madrid.

El director no recordaba "haber visto nunca una película, ni de imagen real ni de animación" sobre esta festividad, así que decidió que sería interesante y original, "una oportunidad única", convertir ese día en el telón de fondo de una buena historia.

Cuando empezó a investigar sobre estas tradiciones y cómo se celebran en México, descubrió "lo importante que es la familia en esta festividad". "El Día de los Muertos es una especie de reunión familiar en la que vuelven los ancestros a visitar a su familia. También está vinculada con el deber que tenemos de transmitir a la próxima generación el recuerdo de la familia y de sus historias. Es algo muy bonito, me gustó", confiesa.

En Pixar hacemos cosas que nos resultan interesantes, cosas que nos gustaría ver a nosotros como adultos

Emocionado, el director tuvo claro que mezclar una historia familiar con "ese telón de fondo tan colorido, vibrante y lleno de música de la rica tradición cultural mexicana", podía dar como resultado "algo especial que podría convivir perfectamente con las demás películas que se hacen en Pixar".

El resultado es Coco, la historia del pequeño Miguel, un niño que sueña con ser cantante y guitarrista pero que ha nacido en una familia donde cualquier cosa relacionada con la música está prohibida. En su afán por cumplir su anhelo, el joven acaba vinculado de forma extraña con la Tierra de los Muertos.

Igual que sucede en Del revés (Inside Out), este filme toca temas que podrían considerarse complejos o delicados para los más pequeños. Además, Pixar demuestra nuevamente que la animación no es algo meramente infantil. "Sabemos que los niños forman parte del total de espectadores pero realmente raras veces pensamos en ellos cuando hacemos las películas", confiesa Unkrich.

"Hacemos cosas que nos resultan interesantes, que son cosas que nos gustaría ver a nosotros como adultos y, claro, luego tenemos que comprobar que todo es adecuado también para los niños", explica.

El resultado es un cuento de magia y folclore que apunta de forma letal hacia el corazón. Según el director, esta no es una argucia emocional sino "justo lo contrario". "El llanto creo que es el resultado de que ya te ha atrapado la película", afirma. "No hemos intentado buscar la lágrima fácil sino contar una historia sincera, humana y honesta y darle tiempo al espectador de asimilarlo, de reflexionar sobre su vida, de encariñarse con los personajes. Y creo que si llegan las lágrimas es por eso".

Aun así, Unkrich reconoce que ver a la gente emocionarse resulta gratificante. "Es una forma de decir que lo hemos hecho bien y que a la gente le importa realmente nuestro mundo", reflexiona.

Durante tres años, los responsables de la película se sumergieron de lleno en México y su cultura. "Visitamos museos, mercados, plazas, talleres, iglesias, haciendas y cementerios en Ciudad de México, Oaxaca y Guanajuato. Vimos una obra de teatro en Xochimilco. Pasamos tiempo con muchas familias encantadoras en Tlacolula, Tialixtac, El Tule, San Marcos Tlapazola y Abasolo. Nos recibieron en sus hogares y nos enseñaron la comida que hacen, la música que escuchan, sus medios de subsistencia y sus tradiciones. Y lo que es más importante, hemos sido testigos de la importancia que conceden a la familia".

Sin embargo, el proyecto generó muchos recelos desde que se dio a conocer su existencia. El primer problema surgió en 2013, cuando Disney intentó registrar la marca "Día de los muertos", algo que encendió las iras de los mexicanos. Uno de los más críticos fue el dbujante mexicano-estadounidense Lalo Alcaraz, que hizo una caricatura en la que se veía a un monstruoso y gigantesco Mickey Mouse esquelético llamado Muerto Mouse junto al texto "¡Viene a registrar la marca de tu cultura!".

Dos años después, Pixar logró un giro radical en la postura de Alcaraz, el dibujante se incorporó al desarrollo de la producción, ya rebautizada como Coco. "Estábamos abordando esta película con las mejores intenciones, queríamos que fuera fiel a esta hermosa tradición de una forma auténtica y respetuosa, no indignar a la gente", explica Unkrich.

ESPECIAL ANNOUNCEMENT: I am on the team creating the new Pixar Day of the Dead movie titled "Coco". pic.twitter.com/tQ5MzOisbq