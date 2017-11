La Comunidad acumula más de un año de retraso en la aplicación integral de cinco leyes

Cinco leyes aprobadas por mayoría absoluta en la Asamblea de Madrid hace más de un año continúan parcialmente en el limbo a día de hoy. Pese a que están en vigor, la Comunidad de Madrid aún no ha desarrollado sus reglamentos. Esta circunstancia está impidiendo que las normas puedan aplicarse en su integridad, ya que la ausencia de reglamento crea un vacío en muchos aspectos de las leyes, como ha denunciado Ciudadanos. Las normas afectadas son la Ley contra la LGTBIfobia, la Ley de Transexualidad, la Ley de Profesiones Deportivas, la Ley de Protección de Animales de Compañía y la Ley de Creación del Consejo de la Juventud.

No es de recibo que los madrileños tengan que pagar la dejadez del gobierno de Cifuentes "La falta de desarrollo reglamentario de estas leyes impide que los madrileños puedan disfrutar de los derechos que están recogidos en ellas", afirma con rotundidad el portavoz de la formación naranja en la cámara regional Ignacio Aguado. "Mientras no se constituya el Consejo LGTBI, por ejemplo, no saldrán adelante ni la estrategia de educación y diversidad sexual ni el plan contra la discriminación laboral de este colectivo. Tampoco se luchará contra el intrusismo en las profesiones de monitor, entrenador deportivo o preparador físico ni se podrá combatir la cría ilegal de animales de compañía", explica el líder de Cs. "No es de recibo que los madrileños tengan que pagar la dejadez del gobierno de Cifuentes", concluye.

El resto de los grupos de la oposición opinan que hay razones políticas y económicas detrás de esta inacción del Gobierno regional."Aquellas leyes que no son de su gusto se retrasan o no se dotan económicamente para poder crear los organismos necesarios para su correcto desarrollo", asegura Pilar Sánchez Acera, portavoz adjunta del PSOE en la Asamblea. "No les interesa desarrollar el reglamento y aprobarlo porque entonces tendrían que dotar las leyes económicamente", sentencia Jacinto Morano, secretario general de Podemos en la cámara regional, que indica que aunque las normas estén en vigor "para algunas cosas sin reglamento no hay ley".

Desde el Gobierno regional sostienen que pese a que los reglamentos no están todavía desarrollados las leyes "ya están en vigor", aunque admiten que esta situación genera lagunas legales en algunos artículos. "Si en algún punto concreto necesita desarrollo reglamentario esta será la parte que quede sin aplicar", afirma un portavoz, que explica que el desarrollo de los reglamentos conlleva una serie de pasos que en muchas ocasiones retrasan su aprobación: "Se puede extender mucho porque se abre periodo de alegaciones, luego se recogen unas y otras no, se modifica el texto...".

Cinco normas aún sin reglamento

Ley contra la LGTBifobia . Aprobada el 14 de julio de 2016 por unanimidad. La norma contó con el respaldo de los colectivos sociales (Arcópoli, Triángulo, Cogam, Crisálida) y nació para combatir con un instrumento legal las agresiones físicas y las discriminaciones a personas del colectivo de lesbianas, gais, transexuales, bisexuales e intersexuales (LGTBI). El texto incluía la creación de un Consejo LGTB que tampoco se ha puesto en marcha. Este organismo permitiría la participación de las entidades de la sociedad civil en las políticas públicas referidas a esta materia.





Ley de Transexualidad. Aprobada el 17 de marzo de 2016 pese a la abstención del PP. Los populares habían elaborado una normativa propia cuyo contenido fue rechazado por la oposición. La ley surgió para garantizar "la plena integración social de las personas transexuales" y fue apoyada por Cs, PSOE y Podemos. El texto reconoce los derechos de las personas transexuales y protege a los menores transexuales y fue la primera ley que la Asamblea sacó adelante sin el PP. Con ella, Madrid se sumó a otras comunidades autónomas que ya cuentan con una legislación sobre transexualidad, como Andalucía, País Vasco, Navarra, Extremadura y Canarias.





Ley de Profesiones Deportivas. Aprobada el 10 de noviembre de 2016. La norma, impulsada por Ciudadanos y apoyada por el Partido Popular y Podemos, regula las profesiones deportivas para evitar el intrusismo laboral. El texo plantea la ordenación de las profesiones de monitor deportivo, entrenador deportivo, preparador físico, director deportivo y profesor de educación física. La norma determina la cualificación necesaria para ejercer estas profesiones y obliga a todos estos trabajadores a estar en posesión de la misma para el ejercicio de sus funciones.





Ley de Protección de Animales de Compañía . Aprobada el 14 de julio de 2016 por unanimidad. La ley promovida por el Gobierno regional pretende lograr el sacrificio cero de animales , prohibir la mendicidad con animales y regular la cría y el control de las colonias felinas, entre otras. Se establece además que la venta de animales de compañía se tendrá que hacer mediante catálogos o medios similares que no requieran presencia física en la tienda. La norma contempla multas por maltrato y abandono de animales de hasta 45.000 euros y la inhabilitación de la persona infractora para la tenencia de mascotas durante 15 años. De momento, su aplicación es muy limitada debido a la falta de un reglamento que la desarrolle.





Ley de Creación del Consejo la Juventud. Aprobado el 16 de junio de 2016 aún no está en marcha. El PP se abstuvo en la votación, pero salió adelante con el voto a favor de Cs, Podemos y PSOE. El órgano tiene como objetivo facilitar la coordinación del movimiento asociativo juvenil madrileño (jóvenes entre 14 y 30 años). Entre sus principales funciones se encuentra la elaboración de propuestas de acción a la Consejería de Educación, Juventud y Deporte, emitir informes, representar a la juventud madrileña en el Consejo de la Juventud de España, elaborar anualmente una memoria de actividades o establecer relaciones de cooperación y colaboración con otros consejos de la juventud. Había sido eliminado por la expresidenta regional Esperanza Aguirre en 2010.

