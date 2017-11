Las consultas en las urgencias de los hospitales de Madrid se disparan por la alta contaminación

José Luis Rodríguez tiene 37 años y una hija de tres que se llama Iratxe. La primera vez que la pequeña ingresó en un hospital apenas tenía 40 días. "Mi hija tiene los bronquios poco desarrollados y por eso sufre a menudo episodios de bronquiolitis", explica José Luis, taxista de profesión. Estos días, toda la familia de Iratxe está alerta. "Cuando hay picos de contaminación se pone peor. Hace 20 días (en el anterior pico) estuvo ingresada en el Hospital de Getafe por problemas respiratorios. Ahora estamos poniéndole aerosoles por precaución", relata este conductor, que desvela que su sobrino y su abuela también han sufrido los rigores del aire contaminado y han tenido que ser ingresados en centros hospitalarios.



El testimonio de José Luis no es un caso aislado. Desde que empezaron a registrarse niveles altos de contaminación en la atmósfera en octubre, las urgencias de los hospitales madrileños, principalmente los de la capital, han experimentado un importante incremento de pacientes con dolencias relacionadas con problemas respiratorios agravados por la polución, tal y como confirman a 20minutos dos de los colectivos médicos más relevantes de la región.



Estas últimas semanas se ha incrementado en las urgencias de forma significativa las consultas de pacientes relacionadas con problemas respiratorios "Estas últimas semanas se ha incrementado en las urgencias de forma significativa las consultas de pacientes relacionadas con problemas respiratorios, sobre todo en los últimos diez días. Este hecho coincide con el incremento de la polución", afirma Javier Martín, portavoz de la Sociedad Española de Medicina y Urgencias (SEME) de Madrid, agrupación donde están representados responsables de urgencias de los principales hospitales madrileños como el Clínico San Carlos, La Princesa, o La Paz.



Martín explica que "aunque no se puede establecer de forma científica una relación causa-efecto" entre la polución y el incremento de consultas sí se puede hacer de forma empírica (basada en la observación de los hechos). "Se están produciendo un mayor número de atenciones por la agudización de patologías crónicas (asma, insuficiencia cardiaca...) de tipo cardiopulmonar", asegura el portavoz de SEME Madrid. "Estos empeoramientos no tienen que ver con el frío", precisa.



Desde el sindicato mayoritario de médicos AMYTS hablan de "aumento significativo". "A las personas que sufren una patología se les puede complicar con facilidad su dolencia por la contaminación", señala Julián Ezquerra, secretario general de la organización, que vaticina un incremento "espectacular" si el buen tiempo y la ausencia de viento prevalece entre finales de enero y principios de febrero, cuando el virus de la gripe está en su punto álgido.



Ambas entidades no disponen aún de datos concretos, aunque SEME estimó que en los episodios de diciembre de 2016, similares a los actuales, el incremento osciló entre el 5 y el 10%. Según los datos del Observatorio de resultados del Servicio Madrileño de Salud en 2016 hubo de media 9.000 visitas diarias a urgencias.

Sin restricciones de aparcamiento

El Ayuntamiento de Madrid decidió este jueves levantar para este viernes la prohibición de aparcar en la almenda central (interior de la M-30) a los no residentes, aunque los vehículos deberán seguirán circulando en la M-30 y accesos a un máximo de 70 kilómetros por hora. La prohibición de aparcar en las plazas del Servicio de Estacionamiento Regulado (SER) para los no residentes llevaba activa desde el pasado sábado.

"A largo plazo hay más riesgo de cáncer"

La doctora Ana Navas-Acien, actualmente catedrática de Salud Ambiental de la Universidad de Columbia, aclara a este diario algunas dudas sobre los efectos de la contaminación del aire en las personas.



¿Cómo afectan los episodios de alta contaminación a la salud?

A corto plazo, los episodios de alta contaminación se relacionan con efectos para la salud cardiorespiratoria, por ejemplo con más ingresos hospitalarios por enfermedades cardiacas y descompensación de enfermedades respiratorias de base.

¿Qué consecuencias pueden tener a largo plazo?

A largo plazo las personas que están expuestas de forma crónica a la contaminación ambiental tienen más riesgo de desarrollar enfermedad cardiovascular, enfermedades respiratorias e incluso cancer. La exposición durante el embarazo también puede afectar al recién nacido.

¿Qué colectivos son especialmente sensibles a sus efectos?

Personas que tienen ya alguna enfermedad cardiovascular o respiratoria, ancianos, niños y mujeres embarazadas están mas afectados, aunque el problema de la contaminación ambiental nos afecta a todos ya que todos tenemos que respirar ese aire contaminado.

¿Qué precauciones hay que tomar en pleno episodio?

Lo más importante es tomar medidas para disminuir los niveles cuanto antes. En ese sentido la reducción del tráfico, que es la fuente principal en ciudades como Madrid es clave. Las personas más sensibles, por ejemplo porque tienen alguna enfermedad previa pueden protegerse cerrando bien las ventanas de casa para que el aire contaminado no penetre en el interior y pueden reducir pasar tiempo fuera.

Consulta aquí más noticias de Madrid.