Trump permitirá que los cazadores importen piezas de los elefantes que maten en África

La administración Trump planea permitir que los cazadores importen trofeos de elefantes que maten en países africanos como Zimbabue y Zambia a Estados Unidos, revirtiendo una prohibición establecida por la administración Obama en 2014, confirmó este jueves a ABC News un funcionario del Servicio de Pesca y Vida Silvestre de los Estados Unidos.

A pesar de que los elefantes están listados como en peligro bajo la Ley de Especies en Peligro de Extinción, una disposición en el acto permite que el gobierno otorgue permisos para importar estos trofeos si hay evidencia de que la caza realmente beneficia la conservación de esa especie.

"La caza deportiva legal y bien regulada como parte de un programa de gestión racional puede beneficiar la conservación de ciertas especies al proporcionar incentivos a las comunidades locales para conservar la especie y al devolver ingresos muy necesarios a la conservación", explica el portavoz.

Este cambio solo se aplica por el momento a los elefantes en esos dos países, pero también surgieron preguntas sobre el uso de la caza para generar dinero para los esfuerzos de conservación, sobre todo después de la controversia generada por el asesinato de Cecil el león en Zimbabue en 2015.

No está claro cómo la situación política actual en Zimbabue podría afectar esta decisión, pero una publicación del presidente de la Humane Society of the United States señala que la caza furtiva ha sido un problema en ese país a lo largo de los años y que la industria cinegética enfrenta corrupción cuestiones.