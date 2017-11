Así es el perfil de José María, el concursante expulsado de 'Gran Hermano Revolution'

Se llama José María López y es un joven de 24 años procedente de Roldán, una pedanía de apenas seis mil habitantes de Torre Pacheco, en Murcia. Es el primer concursante expulsado de Gran Hermano en su edición española por lo que la dirección del concurso de Telecinco consideró un posible caso de abuso sexual.

José María entró al concurso elegido por la audiencia. Él ocupó la segunda plaza que Gran Hermano reservó para los 100 candidatos iniciales. Una profusa campaña en redes sociales y su peculiar aspecto y personalidad le dieron al murciano los votos suficientes para entrar a la casa de Guadalix.



"Me dedico al campo. He plantado tomates, melones y ahora he hecho una fábrica de abono. Hace año y medio conocí a una chica y hace dos meses y poco me deja", cuenta en su vídeo de presentación el ahora expulsado, que además afirma que tenía ganas de enamorarse de nuevo.

"Revoluciono la casa seguro, por mi forma de ser, tengo don de gentes", decía y explicaba una de sus principales características; "No como carne, no como embutido, no como nada. Sólo como patatas fritas que haga yo" y pan.

En la biografía que aún puede leerse en la web de GH Revolution se le define así: "un chico activo y deportista que consigue caerle bien a todo el mundo. Le encanta dormir, es muy mal hablado y muy cabezón. Sus aficiones son salir con sus amigos, jugar al fútbol, al pádel, al pin pon y correr, además de ver películas en el cine, dormir y echarse una buena siesta en su sofá".

En su vídeo como candidato, con el que ganó su pase al concurso, añadía sobre sí mismo: "Tengo 24 años y nunca me he peleado, sólo he pegado cinco guantazos rápidos, pero eso no es nada. Soy un tipo de campo, no como los de Madrid, gente pija".

Ya en el concurso y a los pocos días de entrar comenzó una relación con Carlota Pérez, otra de las concursantes, con la que ha mantenido numerosos encuentros sexuales en la casa, ya fuera debajo del edredón como en la "hora sin cámaras", que la organización les ofrece para un encuentro íntimo.

Su mayor polémica dentro de la casa provino de unas declaraciones en las que aseguraba alegrarse de las inundaciones en el norte de España, por "no pasar agua" a Murcia, en referencia a la falta de trasvase de aguas para regadío hacia su comunidad.

Tras su expulsión, rodeada de secretismo por parte de Gran Hermano, sólo se ha visto de él un vídeo en el que, visiblemente nervioso, dice: "Buenas noches, muchas gracias por el apoyo que estoy recibiendo y muchas gracias por hacer mi sueño realidad por los cuarenta y tantos días que llevo en la casa de Gran Hermano. Un saludo y un abrazo".